Астон Вилла - Манчестер Сити 1:1. Обзор матча и видео голов

В рамках 6-го тура АПЛ "Манчестер Сити" не сумел в гостях обыграть "Астон Виллу". Эрлинг Холанд снова забил и открыл счет в игре, но во втором тайме Бэйли отыграл мяч. После этого тура команда Пепа Гвардиолы занимает второе место в турнирной таблице, а подопечные Стивена Джеррарда - 17-е.

Чемпионат Англии, шестой тур. Бирмингем, “Вилла Парк”

“Астон Вилла” – “Манчестер Сити” 1:1

Голы: Бэйли 74 – Холанд 40