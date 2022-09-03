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Астон Вилла - Манчестер Сити 1:1. Обзор матча и видео голов

Англия
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Одного гола Холанда недостаточно

Астон Вилла - Манчестер Сити 1:1. Обзор матча и видео голов

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В рамках 6-го тура АПЛ "Манчестер Сити" не сумел в гостях обыграть "Астон Виллу". Эрлинг Холанд снова забил и открыл счет в игре, но во втором тайме Бэйли отыграл мяч. После этого тура команда Пепа Гвардиолы занимает второе место в турнирной таблице, а подопечные Стивена Джеррарда - 17-е.

Чемпионат Англии, шестой тур. Бирмингем, “Вилла Парк”

“Астон Вилла” – “Манчестер Сити” 1:1

Голы: Бэйли 74 – Холанд 40

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Манчестер Сити
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