В последний день трансферного окна Челси пытался купить 18-летнего игрока за 50 млн. Клубу отказали

В последний день трансферного окна лондонский "Челси" искал усиление для полузащиты команды. Среди вариантов клуба был 18-летний бельгийский полузащитник "Саутгемптона" Ромео Лавиа.

Как сообщает издание The Athletic, "Челси" предприняли попытку подписать игрока, предложив "святым" 50 миллионов фунтов. Однако, даже такой оффер был отвергнут "Саутгемптоном", которые, как утверждается, хотели оставить Ромео на сезон 2022/23.

Лавиа является воспитанником "Манчестер Сити". Ранее этим летом клуб продал его в "Саутгемптон" за скромные 12.3 миллиона фунтов. Бельгиец уже успел провести пять игр за новый клуб в АПЛ и забить один гол.