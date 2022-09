Без Зинченко. Манчестер Юнайтед – Арсенал. Анонс прогноз матча АПЛ на 04.09.2022

Английская Премьер-лига, шестой тур

4 сентября, 18:30. "Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Пол Тирни

Прямая трансляция: Сетанта Спортс

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

В прошлом (да и не только) сезоне эти команды были в очень кризисном состоянии. Особенно это касалось "Арсенала", который только во втором круге почувствовал относительную стабильность. На старте текущего розыгрыша АПЛ все несколько иначе: кризис МЮ набрал немного больше оборотов, а вот "канониры" вырвались в лидеры соревнования.

Речь о кризисе в МЮ – это уже классика. Но если мы принимаем во внимание именно текущий сезон, то, конечно же, речь идет о двух стартовых турах – тогда “манкунианцы” неожиданно для многих не получили ни одного очка.

В таких ситуациях больше критики и ответственности ложится на плечи главного тренера, и именно он должен менять ситуацию. Эрик тен Хаг взял дело в свои руки и начал с дополнительных тренировок, а продолжил ротациями основных в прошлом сезоне игроков. И это только вспомнили, что доступно в общем информационном поле, а вот во внутренней кухне все гораздо интереснее.

Пока у команды трехматчевая победная серия. Первый пострадал "Ливерпуль", затем - "Саутгемптон" и вдобавок еще и "Лестер". В двух последних встречах де Хеа еще и удержал свои ворота на замке – после провала против “Брентфорда” это именно то, что нужно для поднятия духа испанского голкипера.

Единственным определяющим фактором хороших результатов является лучшая дисциплина игроков МЮ. Больше это касается именно оборонных редутов, ведь атака пока не работает, как следует. Большой временной промежуток этих трех матчей красные дьяволы защищались, однако хотя бы делали это относительно хорошо.

Лазарет у "манкунианцев" неизменен: там до сих пор находятся Уильямс, Марсьяль и Пелистри. А вот Ван-Биссака и Шоу, пропускавшие прошлый матч против “Лестера”, уже на финальном этапе восстановления. Правда, Маласия и Далот против их выходов в старте.

Все пять побед "канониров" в этом сезоне не были просто только 15 очками, а визуальным наслаждением для нейтрального болельщика. Каждый из поединков имел свой уникальный сценарий, поэтому по-настоящему было интересно следить за поединками “Арсенала”.

Пока подопечные Артеты достаточно комфортно чувствуют себя на вершине турнирной таблицы. Даже если они уступят, то не потеряют первое место, ведь у ближайших преследователей – “Манчестер Сити” и “Тоттенхэма” – на одно очко меньше, но на одну игру больше.

Казалось бы, что это – команда-неожиданность начала этого сезона, однако если посмотреть с аналитической точки зрения, то 15 очков в стартовых пяти турах – это закономерность. Пока еще рано говорить о том, что Артета оправдал предоставленный ему кредит доверия, ведь это лишь 13% пройденного пути, однако перспективы для высоких мест в АПЛ у команды точно есть. "Канониры" летом усилились желанными для Артеты (что очень важно) игроками, на некоторые позиции есть несколько футболистов, однако вот проблемы в центре поля немного пугают испанца.

На предматчевой пресс-конференции Артета сообщил, что Александр Зинченко пропустит эту игру. Это уже будет третий поединок подряд, в котором на левом фланге обороны сыграет Тирни, а не украинец. Также эту встречу и еще множество последующих пропустят хавбеки Партий и Эльнени. А вот Эдегор и Рамсдейл уже тренировались с командой накануне, но Артета не знает, выпустит ли их сегодня на поле “Олд Траффорд” – “все зависит от их кондиций”.

