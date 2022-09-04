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Манчестер Юнайтед - Арсенал: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз

Англия
(3 голосов)

Сражению на «Олд Траффорд» посвящается

Манчестер Юнайтед - Арсенал: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз

фото - Getty Images

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 4 сентября, состоится центральный матч пятого тура АПЛ. "Манчестер Юнайтед" на своем поле будет принимать лидера первенства лондонский "Арсенал", пока не потерявший ни одного очка.

К такому матчу мы подготовили вам квиз на знание игроков в истории обоих клубов. В тесте 20 футболистов, на его прохождение у вас будет четыре минуты. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

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В статье: квиз от UA-Футбол
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