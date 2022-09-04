Тен Хаг - о Роналду: Я буду его другом, а иногда - его учителем

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг рассказал о том, как он будет работать с Криштиану Роналду:

"Я буду его другом, а иногда буду его учителем. Это зависит от ситуации.

Как мы все знаем, его не было на предсезонной подготовке, а пропускать предсезонку нельзя. Это основа, и особенно в той игре, которую мы ставим, в манере игры.

Мы играем в другом стиле по сравнению с прошлым годом. Он основан на определенных требованиях, взаимодействии и размещении игроков на позициях и вне их. Другое дело – физическая подготовка", – сказал коуч.