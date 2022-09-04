Конте: Если кто-то думает, что мы теперь на одном уровне с топ-клубами, то я так не считаю

Наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте рассказал о проблемах и достижениях своего клуба после матча АПЛ с "Фулхэмом" (2:1).

"Важно, чтобы команда играла с большим энтузиазмом и на кураже. В то же время нужно быть реалистом: в ноябре ситуация была проблематичной, и после домашнего поражения от "МЮ" со счетом 0:3 клуб принял решение уволить Нуну Эшпириту Санту.

Если кто-то думает, что спустя лишь десять месяцев мы теперь на одном уровне с топ-клубами, то я так не считаю. Если бы я хотел вам солгать, я бы солгал", – сказал Антонио Конте.