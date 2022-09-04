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Конте: Если кто-то думает, что мы теперь на одном уровне с топ-клубами, то я так не считаю
Коуч относится с критикой к своим подопечным
Фото: twitter.com/SpursOfficial/Автор - невідомий
Наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте рассказал о проблемах и достижениях своего клуба после матча АПЛ с "Фулхэмом" (2:1).
"Важно, чтобы команда играла с большим энтузиазмом и на кураже. В то же время нужно быть реалистом: в ноябре ситуация была проблематичной, и после домашнего поражения от "МЮ" со счетом 0:3 клуб принял решение уволить Нуну Эшпириту Санту.
Если кто-то думает, что спустя лишь десять месяцев мы теперь на одном уровне с топ-клубами, то я так не считаю. Если бы я хотел вам солгать, я бы солгал", – сказал Антонио Конте.
Напомним, после 6 игр АПЛ "шпоры" занимают в таблице 3-е место.
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