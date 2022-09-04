  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Конте: Если кто-то думает, что мы теперь на одном уровне с топ-клубами, то я так не считаю
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Конте: Если кто-то думает, что мы теперь на одном уровне с топ-клубами, то я так не считаю

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Коуч относится с критикой к своим подопечным

Конте: Если кто-то думает, что мы теперь на одном уровне с топ-клубами, то я так не считаю

Фото: twitter.com/SpursOfficial/Автор - невідомий

Новина українською

Наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте рассказал о проблемах и достижениях своего клуба после матча АПЛ с "Фулхэмом" (2:1).

"Важно, чтобы команда играла с большим энтузиазмом и на кураже. В то же время нужно быть реалистом: в ноябре ситуация была проблематичной, и после домашнего поражения от "МЮ" со счетом 0:3 клуб принял решение уволить Нуну Эшпириту Санту.

Если кто-то думает, что спустя лишь десять месяцев мы теперь на одном уровне с топ-клубами, то я так не считаю. Если бы я хотел вам солгать, я бы солгал", – сказал Антонио Конте.

Напомним, после 6 игр АПЛ "шпоры" занимают в таблице 3-е место.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Антонио Конте Тоттенхэм (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football London

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде