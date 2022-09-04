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Клопп: Вчера мы могли выиграть, но и проиграть тоже могли

Англия
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Тренер понимает, что ничья - неплохой результат

Клопп: Вчера мы могли выиграть, но и проиграть тоже могли

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился впечатлениями после матча 6-го тура АПЛ между "Ливерпулем" и "Эвертоном" (0:0):

"Правило номер один: если ты не можешь победить в дерби, то не проиграй его. Мы могли выиграть, но и проиграть тоже могли – "Эвертон" создал несколько моментов.

Если посчитать общее количество созданных командами моментов, то "Ливерпуль", вероятно, заслужил победу. В концовке был стопроцентный шанс. Если бы мы забили там, то точно победили бы. Алиссону пришлось сделать два невероятных сэйва, а еще они забили гол, который отменили из-за небольшого, но очевидного офсайда. Так что игра была напряженной, как и всегда.

Мы были готовы бороться после супернапряженной игры, которую провели в среду. Мы старались бороться", – сказал Клопп.

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В статье: Юрген Клопп Эвертон (Ливерпуль) Ливерпуль
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