Клопп: Вчера мы могли выиграть, но и проиграть тоже могли

Тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился впечатлениями после матча 6-го тура АПЛ между "Ливерпулем" и "Эвертоном" (0:0):

"Правило номер один: если ты не можешь победить в дерби, то не проиграй его. Мы могли выиграть, но и проиграть тоже могли – "Эвертон" создал несколько моментов.

Если посчитать общее количество созданных командами моментов, то "Ливерпуль", вероятно, заслужил победу. В концовке был стопроцентный шанс. Если бы мы забили там, то точно победили бы. Алиссону пришлось сделать два невероятных сэйва, а еще они забили гол, который отменили из-за небольшого, но очевидного офсайда. Так что игра была напряженной, как и всегда.

Мы были готовы бороться после супернапряженной игры, которую провели в среду. Мы старались бороться", – сказал Клопп.