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Английский клуб установил рекорд по количеству трансферов за одно трансферное окно

Англия
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Больше игроков, чем включает заявка на матч

Английский клуб установил рекорд по количеству трансферов за одно трансферное окно

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

Английский "Ноттингем Форест" после своего возвращения в АПЛ взял курс на полное обновление команды. Лесники летом оформили переходы 21-го новичка.

Такое число за одно трансферное окно является британским рекордом. Предыдущими рекордсменами были "Лингвистон" (в 2001-м) и "Данди" (в 2000-м) - по 19 подписаний. Если принимать во внимание только АПЛ, то здесь лучший показатель был у “Кристал Пэлас”, который в 2013-м году оформил 17 новичков.

В общей сложности "лесники" потратили 157 миллионов евро на приобретение 15-ти футболистов. Еще пять миллионов было заплачено за аренду Лоди. Также три игрока присоединились к команде как свободные агенты, а еще двое – на правах аренды.

В то же время "Ноттингем" продал игроков всего на семь миллионов евро.

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В статье: Ноттингем Форест (Ноттингем)
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Источник:
BBC

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