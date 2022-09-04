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Английский клуб установил рекорд по количеству трансферов за одно трансферное окно
Больше игроков, чем включает заявка на матч
Faisal HQ / Автор неизвестен
Английский "Ноттингем Форест" после своего возвращения в АПЛ взял курс на полное обновление команды. Лесники летом оформили переходы 21-го новичка.
Такое число за одно трансферное окно является британским рекордом. Предыдущими рекордсменами были "Лингвистон" (в 2001-м) и "Данди" (в 2000-м) - по 19 подписаний. Если принимать во внимание только АПЛ, то здесь лучший показатель был у “Кристал Пэлас”, который в 2013-м году оформил 17 новичков.
В общей сложности "лесники" потратили 157 миллионов евро на приобретение 15-ти футболистов. Еще пять миллионов было заплачено за аренду Лоди. Также три игрока присоединились к команде как свободные агенты, а еще двое – на правах аренды.
В то же время "Ноттингем" продал игроков всего на семь миллионов евро.
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