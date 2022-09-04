АПЛ. Брайтон совершил победный камбек против Лестера в матче с семью голами

Английская Премьер-лига, шестой тур

4 сентября, 16:00. "Амекс" (Брайтон)

Главный арбитр: Тони Харрингтон

После неплохо старта "Брайтон" не сбавляет обороты. Посреди недели "чайки" уступили "Фулхэму", но сегодня доказали, что это была случайность. А вот последнее место "Лестера" точно закономерно.

Роджерс после провального начала чемпионата решил прибегнуть к небольшим реформам. Самым главным из них стало появление Ихеаначо, а не Варди в старте. Нигериец не подвел и забил сразу же на первой минуте матча. Долго с ответом хозяева не ждали, и уже на 15-й минуте вышли вперед. "Брайтон" и после второго забитого продолжил атаковать, но пропустил от Дака, замкнувшего навес Тилеманса

Первый тайм стал очень большими качелями, но во втором "чайки" все-таки доклевали заслуженную победу. Сначала забил Маккалистер, но гол отменили из-за минимального офсайда (VAR помог гостям), затем все-таки счет 3:2 сделал Троссард. А финальные два мяча в свой актив записал тот же Маккалистер: сначала с пенальти, а затем, на 97-й минуте, прекрасным ударом из стандарта. Красивая точка.

Кстати, команды в двух таймах переиграли 11 добавленных минут. Помогло это только хозяевам (забить пятый).

Совершенно не тянет темп АПЛ "Лестер". Роджерс все ближе и ближе к отставке. А вот "Брайтон" идет в зоне Лиги чемпионов. Волшебник Грэм Поттер.

"Брайтон" - Лестер 5:2

Голы: Томас 10 (авт.), Кайседо 15, Троссард 64, Макаллистер 71, 90+7 – Ихеаначо 1, Дака 33

Брайтон: Санчес – Велтман, Данк, Вебстер – Марч (Лемпти 90+3), Кайседо (Гилмор 90+2), Макаллистер, Мвепу (Ундав 84), Троссард (Эступиньян 89) – Гросс, Велбек

Лестер: Уорд – Джастин, Ндиди, Эванс, Томас – Сумаре (Дьюсбери-Холл 73) – Дака, Тилеманс (Амарти 73), Мэддисон, Барнс (Кастань 46) – Ихеаначо (Варди 73)

Предупреждения: Макаллистер 12 – Томас 3