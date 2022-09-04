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Купленный на прошлой неделе форвард Вулвз получил травму в дебютном матче
За Сашу Калайджича выложили 15 миллионов фунтов
Фото: Wolverhampton Wanderers
На протяжении всего трансферного окна "Вулверхэмптон" искал форварда, который бы мог подменить Рауля Хименеса. Лишь на прошлой неделе клубу удалось договориться о покупке Саши Калайджича из "Штутгарта".
"Вулвз" заплатили за австрийца 15 миллионов фунтов. Однако, уже в своей дебютной игре Калайджич получил травму: Сашу заменили уже в перерыве матча с "Саутгемптоном". Как сообщает клуб, игрок был доставлен в больницу с серьезной травмой колена.
Примечательно, что подобный случай уже случался с Калайджичем: на одной из первых тренировок после трансфера в "Штутгарт" он также получил серьезное повреждение, и выбыл до конца сезона.
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