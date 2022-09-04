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Антони забил Арсеналу в дебютном матче за МЮ. Видео
Зинченко упустил бразильца за 100 миллионов евро
Фото: Goal.com
Бразильский новичок "Манчестер Юнайтед" Антони забил в своем дебютном матче за клуб. Вингера упустил украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко, и тот вышел 1-на-1 с голкипером.
GOOOOOAAALL Antony scores first one for Man United against Arsenal— goals (@goals99576964) September 4, 2022
Via ????: @golazo_cr7@ManUtd@Arsenal #MUNARS #مانشستر_يونايتد #الدوري_الانجليزي pic.twitter.com/kDYzCFNzYU
Ассист на Антони отдал английский форвард Маркус Рэшфорд, это его третье результативное действие в пяти матчах текущего сезона. Ранее он забивал "Ливерпулю" и делал ассист против "Лестера".
Бразилец Антони обошелся "Ман Юнайтед" в 100 миллионов евро. 95 из них гарантированно будут выплачены амстердамскому "Аяксу", еще пять – в качестве бонусов.
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