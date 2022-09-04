Антони забил Арсеналу в дебютном матче за МЮ. Видео

Бразильский новичок "Манчестер Юнайтед" Антони забил в своем дебютном матче за клуб. Вингера упустил украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко, и тот вышел 1-на-1 с голкипером.

Ассист на Антони отдал английский форвард Маркус Рэшфорд, это его третье результативное действие в пяти матчах текущего сезона. Ранее он забивал "Ливерпулю" и делал ассист против "Лестера".

Бразилец Антони обошелся "Ман Юнайтед" в 100 миллионов евро. 95 из них гарантированно будут выплачены амстердамскому "Аяксу", еще пять – в качестве бонусов.