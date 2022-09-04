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Антони забил Арсеналу в дебютном матче за МЮ. Видео

Англия
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Зинченко упустил бразильца за 100 миллионов евро

Антони забил Арсеналу в дебютном матче за МЮ. Видео

Фото: Goal.com

UA-Футбол
Новина українською

Бразильский новичок "Манчестер Юнайтед" Антони забил в своем дебютном матче за клуб. Вингера упустил украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко, и тот вышел 1-на-1 с голкипером.

Ассист на Антони отдал английский форвард Маркус Рэшфорд, это его третье результативное действие в пяти матчах текущего сезона. Ранее он забивал "Ливерпулю" и делал ассист против "Лестера".

Бразилец Антони обошелся "Ман Юнайтед" в 100 миллионов евро. 95 из них гарантированно будут выплачены амстердамскому "Аяксу", еще пять – в качестве бонусов.

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В статье: Арсенал (Лондон) Манчестер Юнайтед Александр Зинченко Антони
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Комментарии (1)
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Ураган (Запорожье)
04.09.2022 в 20:10
Гол по вине Зинченко. Смотрю бесплатно на Мой футбол. Правда без звука, как на стадионе. Одно удовольствие не слышать наших комментаторов. 90 минут наслаждения. Никто на нервы не действует. Не дождусь когда будут транслировать матчи только с футбольным фоном.
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