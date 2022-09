Манчестер Юнайтед – Арсенал 3:1. За это мы и любим АПЛ

Английская Премьер-лига, шестой тур

"Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Пол Тирни

Пятитурная серия "Арсенала" без осечек завершена. “Канониры” впервые в текущем розыгрыше чемпионата встретились с командой из топ-6 АПЛ, и пропустили аж трижды - это всего на один гол меньше, чем за предыдущие пять матчей вместе взятые. "Манчестер Юнайтед" ударил по всем болезненным точкам соперника, хотя после первых двух раундов текущего розыгрыша чемпионата он сам был одной большой болезненной точкой. Прогресс.

Старт (а точнее первые 10 минут) – однозначно был за "манкунианцами". Они сразу своей интенсивностью пытались прижать “Арсенал” к воротам Рамсдейла. Были и моменты от "красных дьяволов": Эриксен с лета с хорошей позиции пробил мимо ворот, а опасный удар Санчо потянул голкипер "канониров".

"Арсенал" ответил более точно: Мартинелли забил гол на 12-й минуте. Лондонцы уже праздновали гол, однако VAR внес коррективы и зафиксировал нарушение правил со стороны Эдегора. Повезло “красным дьяволам”, ведь за такой провал в обороне они могли уже со старта уступать в счете.

Впоследствии интенсивность упала: речь идет именно об игре в чужой штрафной. Обороны обеих команд крепко держали свои редуты, и пройти к чужим воротам было почти невозможно. Но вот команда тен Хага этим "почти" и воспользовалась.

Позиционная атака хозяев в центре поля превратилась в резкую вертикальную. Мяч дошел до Рашфорда, он отдал низом за спину Зинченко на Антони, а вингер в касание пробил в левый угол. Новичок МЮ стал самым молодым бразильцем, забивавшим первый гол в своем дебютном матче в АПЛ. Кроме этого Антони стал 100-м бразильцем, который сыграл в Премьер-лиге. Исторический гол хотя бы лично для молодого футболиста.

Во втором тайме МЮ отдал мяч “Арсеналу” и “канониры” сразу же этим воспользовались. После нескольких хороших атак одна из них все-таки прошла через оборону "манкуниацев": Варан вышел слишком высоко и ошибся с передачей, затем было несколько передач вперед и гол Сака. Первый мяч в этом сезоне для англичанина.

При равном счете лидер во владении не изменился. “Канониры” дальше контролировали мяч, однако ужасно играли при контратаках соперника. Благодаря этому и великолепным передачам Фернандеша дубль смог оформить Рашфорд. Сначала Маркус вышел один на один с голкипером и переиграл его, а потом они оба с Эриксеном выбежали вдвое на защитника и вратаря – Рашфорд и здесь не промахнулся.

