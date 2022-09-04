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Брайтон - Лестер 5:2. Обзор матча и видео голов
"Лисы" последние в таблице
Faisal HQ / Автор неизвестен
В рамках 6-го тура чемпионата Англии "Брайтон" разгромно переиграл "Лестер". "Лисы" открыли счет уже на первой минуте, но в итоге пропустили пять мячей. После этого поединка команда Брендана Роджерса имеет в своем активе только одно очко и занимает последнее место в турнирной таблице. В свою очередь "Брайтон" в начале сезона набрал хорошую форму и идет в 4-ке лучших.
Английская Премьер-лига, шестой тур
4 сентября, 16:00. "Амекс" (Брайтон)
Голы: Томас 10 (авт.), Кайседо 15, Троссард 64, Макаллистер 71, 90+7 – Ихеаначо 1, Дака 33
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