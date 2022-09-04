Брайтон - Лестер 5:2. Обзор матча и видео голов

В рамках 6-го тура чемпионата Англии "Брайтон" разгромно переиграл "Лестер". "Лисы" открыли счет уже на первой минуте, но в итоге пропустили пять мячей. После этого поединка команда Брендана Роджерса имеет в своем активе только одно очко и занимает последнее место в турнирной таблице. В свою очередь "Брайтон" в начале сезона набрал хорошую форму и идет в 4-ке лучших.

Английская Премьер-лига, шестой тур

4 сентября, 16:00. "Амекс" (Брайтон)

"Брайтон" - Лестер 5:2

Голы: Томас 10 (авт.), Кайседо 15, Троссард 64, Макаллистер 71, 90+7 – Ихеаначо 1, Дака 33