Ман Юнайтед - Арсенал 3:1. Обзор матча и видео голов

В рамках 6-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" дома обыграл лондонский "Арсенал". Счет в поединке открыл новичок "красных дьяволов" Антони - 22-летний бразилец забил дебютный мяч в первой игре за "МЮ". Вингер "пушкарей" Сака сравнял счет, но позже дубль Рашфорд обеспечил победу команде тен Хага. Украинский защитник гостей Александр Зинченко оправился после травмы колена и вышел на этот матч в стартовом составе, проведя на поле 74-ре минуты.

Команда Микеля Артеты впервые в текущем сезоне АПЛ потеряла очки, но сохранила лидерство в турнирной таблице. В свою очередь "Ман Юнайтед" поднялся на 5-е место.

Английская Премьер-лига, шестой тур

"Олд Траффорд" (Манчестер)

"Манчестер Юнайтед" - "Арсенал" 3:1

Голы: Антони 35, Рашфорд 66, 75 – Сака 60