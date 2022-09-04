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Ман Юнайтед - Арсенал 3:1. Обзор матча и видео голов
Канониры впервые в сезоне теряют очки
Faisal HQ / Автор неизвестен
В рамках 6-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" дома обыграл лондонский "Арсенал". Счет в поединке открыл новичок "красных дьяволов" Антони - 22-летний бразилец
Команда Микеля Артеты впервые в текущем сезоне АПЛ потеряла очки, но сохранила лидерство в турнирной таблице. В свою очередь "Ман Юнайтед" поднялся на 5-е место.
Английская Премьер-лига, шестой тур
"Олд Траффорд" (Манчестер)
Голы: Антони 35, Рашфорд 66, 75 – Сака 60
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