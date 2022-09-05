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Зинченко не заметил 100 миллионов, Роналду – суперсаб, Леау играет как в FIFA. Аудиомнение #161

Англия
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Разбор топ-матчей уик-энда уже здесь

Зинченко не заметил 100 миллионов, Роналду – суперсаб, Леау играет как в FIFA. Аудиомнение #161

Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Обсуждаем поединки между "МЮ" и "Арсеналом", "Миланом" и "Интером". Послушать выпуски Аудиомнения можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Facebook, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг подписывайтесь. На этих площадках вы также найдете и другие подкасты сайта UA-Футбол. Также заходите и комментируйте на платформе Galas.

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Потихоньку отправляем Хандановича на пенсию, ругаем дорогую оборону "Интера" и судейство в АПЛ (в 436-й раз за этот год), восторгаемся Леау и трансферной политикой "россонери". Бесстрашный "Милан", игра Зинченко в обороне, готовность Роналду выходить на замену, отказ Тен Хага от собственного стиля и прогресс "Арсенала" – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:28 – "МЮ" – "Арсенал" (3:1)

06:04 – "Милан" – "Интер" (3:2)

16:07 – Не попадайте в офсайд!

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В статье: Криштиану Роналду Самир Ханданович Оливье Жиру Арсенал (Лондон) Стефано Пиоли Микель Артета Интер (Милан) Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш Александр Зинченко Милан Эрик тен Хаг Маркус Рашфорд Андре Онана Милан Шкриньяр Фикайо Томори Подкаст Аудиомнение Подкасты UA-Футбол Антони
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