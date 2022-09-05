Зинченко не заметил 100 миллионов, Роналду – суперсаб, Леау играет как в FIFA. Аудиомнение #161

Обсуждаем поединки между "МЮ" и "Арсеналом", "Миланом" и "Интером". Послушать выпуски Аудиомнения можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Facebook, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг – подписывайтесь. На этих площадках вы также найдете и другие подкасты сайта UA-Футбол. Также заходите и комментируйте на платформе Galas.

Потихоньку отправляем Хандановича на пенсию, ругаем дорогую оборону "Интера" и судейство в АПЛ (в 436-й раз за этот год), восторгаемся Леау и трансферной политикой "россонери". Бесстрашный "Милан", игра Зинченко в обороне, готовность Роналду выходить на замену, отказ Тен Хага от собственного стиля и прогресс "Арсенала" – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

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Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:28 – "МЮ" – "Арсенал" (3:1)

06:04 – "Милан" – "Интер" (3:2)

16:07 – Не попадайте в офсайд!