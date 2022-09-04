Артета: Мы могли спасти игру, но МЮ убил нас

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал выездное поражение от "Ман Юнайтед" в рамках 6-го тура АПЛ.

"У нас был период в 8-10 минут, который потребовался для того, чтобы войти в игру, и после этого в основном это был "Арсенал", который доминировал и создавал моменты.

Команда отреагировала, и я сказал, что игру можно спасти, если мы будем играть смело. Мы сделали это, мы могли забить еще два или три гола – мы могли убить игру. Но в итоге, отдали мяч в опасной зоне и противник убил нас.

Мы должны усвоить, что в таких играх нужно проявлять большую дисциплину. Любые детали, соперники стараются реализовать, потому что на поле игроки мирового класса", - рассказал испанец.