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Тен Хаг: У Арсенала было много движения и креативности, но МЮ защищался как команда
Наставник манкунианцев об игре против канониров
Фото: twitter.com/ManUtd
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг подвел итоги
"Я считаю, что первые 10 минут были лучшими, которые мы играли в этом сезоне. Но после отмененного гола все было не так хорошо. Но сегодня у нас была хорошая команда, хороший командный дух. Они боролись, они восстанавливались, "Арсенал" создавал моменты , но мы забили отличные голы.
У нас был хороший план на игру, но мы не смогли все это реализовать на поле, и мы не могли контролировать это, когда должны были. Мы допускаем ошибку и продолжаем сражаться, это приятно видеть. Мне нравится этот менталитет.
Арсенал играл хорошо, но мы хорошо защищались – у меня никогда в течение матча не было ощущения, что они нас сломают. У них было много движения и креативности, но мы защищались как команда - все 11 игроков.
Наш прессинг и организация могут быть еще лучше, мы можем контролировать игру еще больше", - рассказал коуч "красных дьяволов".
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