Тен Хаг: У Арсенала было много движения и креативности, но МЮ защищался как команда

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг подвел итоги домашней победы над лондонским "Арсеналом" в матче 6-го тура АПЛ.

"Я считаю, что первые 10 минут были лучшими, которые мы играли в этом сезоне. Но после отмененного гола все было не так хорошо. Но сегодня у нас была хорошая команда, хороший командный дух. Они боролись, они восстанавливались, "Арсенал" создавал моменты , но мы забили отличные голы.

У нас был хороший план на игру, но мы не смогли все это реализовать на поле, и мы не могли контролировать это, когда должны были. Мы допускаем ошибку и продолжаем сражаться, это приятно видеть. Мне нравится этот менталитет.