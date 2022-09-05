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Сможете назвать ТОП-25 самых дорогих трансферов этим летом? Квиз

Англия
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Внимательно следили за летними трансферами в 2022 году?

Сможете назвать ТОП-25 самых дорогих трансферов этим летом? Квиз

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

В начале сентября в большинстве ведущих европейских лиг закрылось трансферное окно. Больше всего на трансферы этим летом потратил лондонский "Челси". "Аристократы" купили новых игроков на 282 миллиона евро.

Сегодня мы предлагаем проверить, насколько внимательно вы следили за трансферами этим летом, назвав ТОП-25 самых дорогих приобретений. Трансферная стоимость указана согласно данным портала transfermarkt. Ответы принимаются и на украинском, и на русском языках. Также можно вводить как имя и фамилию футболиста, так и одну фамилию.

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В статье: квиз от UA-Футбол
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