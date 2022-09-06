Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
На живую изгородь. В Кубке Англии вратарь был удален за то, что справил нужду прямо во время матча
Бывает же
Times Sport
Вратарь футбольного клуба "Блэкфилд энд Лэнгли" Коннор Масеко был удален в отборочном матче Кубка Англии против "Шептон Маллет" (0:0) за то, что помочился на живую изгородь (живые растения с плотной кроной, заменяющие собой забор или ограду).
Во время игровой паузы на 76-й минуте Масеко побежал за мячом, который покинул пределы поля, но немного задержался – Коннору "приспичило" и он не придумал ничего лучшего, кроме как справить нужду на декоративные кусты. Видео можно посмотреть здесь.
Его заметили игроки "Шептон Маллет", после чего попросили арбитра отреагировать на эпизод. Судья показал Коннору красную карточку. Видимо, за неспортивное поведение. Когда-то Йенсу Леманну сошло нечто подобное с рук:
Популярное сейчас
- Экс-игрок сборной Украины назначен и.о. главного тренера ЛНЗ
- Азербайджанский клуб вновь арендовал полузащитника Шахтера
- Русин и Борячук напоминают о своей крутости. Символическая сборная третьего тура УПЛ
- Отец Холанда: Мы решили не переходить в Реал, так как там играет Бензема. Мог быть еще и Мбаппе
- Красотка дня. Влада Зинченко также примеряла форму Арсенала. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная жена новичка Динамо Кабаева. ФОТО
Новости по теме
- 15:00 Прогнозы на футбол Ранее не встречались. Динамо Загреб – Челси. Анонс и прогноз матча 1-го тура Лиги чемпионов на 06.09.22
- 10:39 Прогнозы на футбол Астон Вилла - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 03.09.2022
- 03:15 Зарубежные Тоттенхэм – Фулхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 03.09.2022