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На живую изгородь. В Кубке Англии вратарь был удален за то, что справил нужду прямо во время матча

Англия
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Бывает же

На живую изгородь. В Кубке Англии вратарь был удален за то, что справил нужду прямо во время матча

Times Sport

Новина українською

Вратарь футбольного клуба "Блэкфилд энд Лэнгли" Коннор Масеко был удален в отборочном матче Кубка Англии против "Шептон Маллет" (0:0) за то, что помочился на живую изгородь (живые растения с плотной кроной, заменяющие собой забор или ограду).

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Во время игровой паузы на 76-й минуте Масеко побежал за мячом, который покинул пределы поля, но немного задержался – Коннору "приспичило" и он не придумал ничего лучшего, кроме как справить нужду на декоративные кусты. Видео можно посмотреть здесь.

Его заметили игроки "Шептон Маллет", после чего попросили арбитра отреагировать на эпизод. Судья показал Коннору красную карточку. Видимо, за неспортивное поведение. Когда-то Йенсу Леманну сошло нечто подобное с рук:

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В статье: Кубок Англии
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Источник:
theguardian.com

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