Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Менди отклонил предложение контракта от Челси. Ему предложили меньше, чем получает Кепа
Неприятно
Фото: twitter.com/ChelseaFC
Голкипер "Челси" Эдуар Менди отклонил предложение клуба по контракту. Клуб начал переговоры с хавбеком Мейсоном Маунтом, сообщает Evening Standard.
Мейсон Маунт и Эдуар Менди – приоритетные цели для продления соглашений, после подписания 6-летнего соглашения с Рисом Джеймсом.
Вратарь отклонил первое предложение "синих", так как ему предложили меньше, чем получает резервный голкипер Кепа Аррисабалага. Испанец получает 190 тысяч фунтов в неделю.
Менди на данный момент получает одну из маленьких зарплат в клубе. Его текущий контракт рассчитан до лета 2025 года.
Хоть Маунту ещё и не сделали официального предложения, в "Челси" настроены оптимистично, так как англичанин счастлив в клубе. Руководство надеется, что с полузащитником удастся договориться быстро. В клубе хотят сделать его одним из самых высокооплачиваемых игроков в команде.
Популярное сейчас
- Экс-игрок сборной Украины назначен и.о. главного тренера ЛНЗ
- РБ Лейпциг - Шахтер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 6 сентября 2022
- Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу
- Шахтер, Динамо и Днепр-1 стартуют в группах еврокубков. Расписание футбола на 6-11 сентября
- Море алкоголя и молодые полуголые красотки. Недвед с размахом отметил 50-летие. ВИДЕО
- В стиле Зины на НСК. Защитник Шахтера с бывшей девушкой Попова объявили пол будущего ребенка. ФОТО