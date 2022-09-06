Менди отклонил предложение контракта от Челси. Ему предложили меньше, чем получает Кепа

Голкипер "Челси" Эдуар Менди отклонил предложение клуба по контракту. Клуб начал переговоры с хавбеком Мейсоном Маунтом, сообщает Evening Standard.

Мейсон Маунт и Эдуар Менди – приоритетные цели для продления соглашений, после подписания 6-летнего соглашения с Рисом Джеймсом.

Вратарь отклонил первое предложение "синих", так как ему предложили меньше, чем получает резервный голкипер Кепа Аррисабалага. Испанец получает 190 тысяч фунтов в неделю.

Менди на данный момент получает одну из маленьких зарплат в клубе. Его текущий контракт рассчитан до лета 2025 года.

Хоть Маунту ещё и не сделали официального предложения, в "Челси" настроены оптимистично, так как англичанин счастлив в клубе. Руководство надеется, что с полузащитником удастся договориться быстро. В клубе хотят сделать его одним из самых высокооплачиваемых игроков в команде.