Конте: У Тоттенхэма просто безумное расписание. Нас как будто наказывают

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте прокомментировал расписание клуба. "Мне кажется, впервые в карьере я сталкиваюсь с подобным графиком", – приводит его слова ESPN.

"Честно говоря, расписание у "Тоттенхэма" просто безумное. Мы провели три матча за шесть дней: против "Ноттингема", "Вест Хэма" и "Фулхэма". Сейчас у нас четырехдневный перерыв, но затем снова последуют три матча за шесть дней: против "Марселя", "Манчестер Сити" на выезде и "Спортинга" на выезде.

Мне кажется, впервые в карьере я сталкиваюсь с подобным графиком. Я изучил календари других команд и увидел, что в этой ситуации "Тоттенхэм" как будто наказывают.

Нам не повезло в этой ситуации. Надеюсь, что в будущем мы будем больше внимания уделять диалогу с АПЛ, я поговорил об этом с руководством. В подобных условиях от того, больше у вас на один день отдыха или меньше, все может радикально поменяться, вы можете потерять очки.

Если ты хочешь быть победителем, нужно заботиться о деталях. Нюансы расписания очень важны для любой команды, особенно для желающей побороться за что-нибудь важное. Думаю, в будущем этот аспект можно значительно улучшить", – сказал Конте.