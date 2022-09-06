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Конте: У Тоттенхэма просто безумное расписание. Нас как будто наказывают
Издержки чемпионата мира в Катаре
Фото: twitter.com/SpursOfficial/Автор - невідомий
Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте прокомментировал расписание клуба. "Мне кажется, впервые в карьере я сталкиваюсь с подобным графиком", – приводит его слова ESPN.
"Честно говоря, расписание у "Тоттенхэма" просто безумное. Мы провели три матча за шесть дней: против "Ноттингема", "Вест Хэма" и "Фулхэма". Сейчас у нас четырехдневный перерыв, но затем снова последуют три матча за шесть дней: против "Марселя", "Манчестер Сити" на выезде и "Спортинга" на выезде.
Мне кажется, впервые в карьере я сталкиваюсь с подобным графиком. Я изучил календари других команд и увидел, что в этой ситуации "Тоттенхэм" как будто наказывают.
Нам не повезло в этой ситуации. Надеюсь, что в будущем мы будем больше внимания уделять диалогу с АПЛ, я поговорил об этом с руководством. В подобных условиях от того, больше у вас на один день отдыха или меньше, все может радикально поменяться, вы можете потерять очки.
Если ты хочешь быть победителем, нужно заботиться о деталях. Нюансы расписания очень важны для любой команды, особенно для желающей побороться за что-нибудь важное. Думаю, в будущем этот аспект можно значительно улучшить", – сказал Конте.
Напомним, что график был сокращен, чтобы учесть первый зимний чемпионат мира, который состоится в ноябре и декабре. Премьер-лига лига попыталась облегчить ситуацию и перенесла шесть матчей, включая "Челси" — "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" — "Лидс", чтобы попытаться облегчить ситуацию.
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