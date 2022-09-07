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Названы возможные кандидатуры на замену Тухеля в Челси

Англия
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Названы возможные кандидатуры на замену Тухеля в Челси

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Как уже известно, Томас Тухель был уволен с должности главного тренера "Челси". При этом британские утверждают, что решение было принято еще до матча с загребским "Динамо" (0:1) в Лиге чемпионов.

Пока ищут замену Тухелю, команду, вероятно, будет тренировать ассистент Энтони Барри. Фаворитом на место немца является наставник "Брайтона" Грэм Поттер, под руководством которого в 6 турах АПЛ команда набрала 13 очков и идет четвертой.

Также "синие" могут попытаться провести переговоры с экс-коучем "ПСЖ" Маурисио Почеттино и бывшим тренером "Реала" Зинедином Зиданом. Сейчас они оба находятся без работы. При чем, у Почеттино уже есть опыт работы в АПЛ - он тренировал "Саутгемптон" и "Тоттенхэм".

Возможен и вариант с Роджером Шмидтом, однако у того есть действующий контракт с "Бенфикой".

Читайте такжеПервый тур - первая сенсация. Динамо (Загреб) - Челси 1:0. Обзор матча, видео гола

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В статье: Зинедин Зидан Маурисио Почеттино Томас Тухель Челси (Лондон) Роджер Шмидт Грэм Поттер
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Источник:
The Telegraph

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