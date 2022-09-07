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Тухель получит 13 миллионов фунтов компенсации за увольнение из Челси

Англия
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Тухель получит 13 миллионов фунтов компенсации за увольнение из Челси

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Томас Тухель получит 13 миллионов фунтов компенсации за увольнение из "Челси". Члены штаба получат 2 миллиона.

Томас возглавлял "Челси" с января 2021 года, когда был уволен Фрэнк Лэмпард. Немецкий специалист выиграл с клубом Лигу Чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

Вчера "синие" уступили "Динамо" Загреб (0:1). Это поражение стало третьим подряд для "Челси" на выезде.

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В статье: Томас Тухель Челси (Лондон)
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Источник:
dailymail.co.uk

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