Томас Тухель получит 13 миллионов фунтов компенсации за увольнение из "Челси". Члены штаба получат 2 миллиона.

Томас возглавлял "Челси" с января 2021 года, когда был уволен Фрэнк Лэмпард. Немецкий специалист выиграл с клубом Лигу Чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

Вчера "синие" уступили "Динамо" Загреб (0:1). Это поражение стало третьим подряд для "Челси" на выезде.