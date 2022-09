Челси заменит Тухеля тренером Брайтона

Главный тренер "Брайтона" Грэм Поттер близок к назначению на должность главного тренера "Челси", сообщает журналист Sky Sports Роб Дорсетт. Собираются подписать долгосрочный контракт.

Potter not expected to be appointed as new #cfc boss today. Will meet Boehly and other key management later in central London when final talks will be held. Likely to be confirmed as new Chelsea head coach tomorrow. Will be a long term contract to intro new football ethos. #bhafc