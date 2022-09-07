  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Челси заменит Тухеля тренером Брайтона
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Челси заменит Тухеля тренером Брайтона

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Скоро состоится назначение

Челси заменит Тухеля тренером Брайтона

Фото: twitter.com/OfficialBHAFC

Новина українською

Главный тренер "Брайтона" Грэм Поттер близок к назначению на должность главного тренера "Челси", сообщает журналист Sky Sports Роб Дорсетт. Собираются подписать долгосрочный контракт.

Нового менеджера назначат завтра, сегодня этого ожидать не стоит, так как специалисту ещё только предстоит встреча с руководством "синих".

С ним будет подписан долгосрочный контракт. В руководстве рассчитывают строить новый проект.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Томас Тухель Челси (Лондон) Брайтон энд Хоув Альбион Грэм Поттер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
bato74
07.09.2022 в 19:34
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- 1б2к. инфо ( Ввести в Google поиск ) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде