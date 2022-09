Тухель сказал Боэли, что Роналду уничтожит командный дух в раздевалке

Владелец "Челси" Тодд Боэли хотел приобрести Криштиану Роналду из "Манчестер Юнайтед". Против трансфера выступил Томас Тухель, подтверждает журналист Кристиан Фальк.

Немецкий специалист аргументировал отказ от прихода португальца тем, что "он уничтожит командный дух в раздевалке "Челси".

TRUE✅ the fact that Thomas Tuchel resisted buying @Cristiano Ronaldo was one reason for the bad relationship with Todd Boehly. Boehly wanted Ronaldo. Tuchel said: „He will distroy the Spirit in my dressing room“ @BILD_Sport