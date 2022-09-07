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Боэли увольняя Тухеля: Мы хотим начать всё с чистого листа
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Фото: twitter.com/ChelseaFC
Стало известно как владелец "Челси" Тодд Боэли аргументировал отставку непосредственно Томасу Тухелю. "Мы хотим начать всё с чистого листа", – приводит цитату владельца "Челси" Кристиан Фальк.
Отмечается, что Томас Тухель был очень удивлен и шокирован.
TRUE✅ Todd Boehly fired Thomas Tuchel with the words: „We want to make a new start“. Tuchel was totaly surpised and shocked @BILD_Sport— Christian Falk (@cfbayern) September 7, 2022
Напомним, что у "Челси" после поражения от "Динамо" Загреб было 3 проигрыша на выезде подряд. Тухель тренировал "синих" с января 2021 года. Немец протренировал "Челси" на несколько дней дольше, чем Фрэнк Лэмпард.
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