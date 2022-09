Боэли увольняя Тухеля: Мы хотим начать всё с чистого листа

Стало известно как владелец "Челси" Тодд Боэли аргументировал отставку непосредственно Томасу Тухелю. "Мы хотим начать всё с чистого листа", – приводит цитату владельца "Челси" Кристиан Фальк.

Отмечается, что Томас Тухель был очень удивлен и шокирован.

TRUE✅ Todd Boehly fired Thomas Tuchel with the words: „We want to make a new start“. Tuchel was totaly surpised and shocked @BILD_Sport