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Боэли увольняя Тухеля: Мы хотим начать всё с чистого листа

Англия
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Боэли увольняя Тухеля: Мы хотим начать всё с чистого листа

Фото: twitter.com/ChelseaFC

Новина українською

Стало известно как владелец "Челси" Тодд Боэли аргументировал отставку непосредственно Томасу Тухелю. "Мы хотим начать всё с чистого листа", – приводит цитату владельца "Челси" Кристиан Фальк.

Отмечается, что Томас Тухель был очень удивлен и шокирован.

Напомним, что у "Челси" после поражения от "Динамо" Загреб было 3 проигрыша на выезде подряд. Тухель тренировал "синих" с января 2021 года. Немец протренировал "Челси" на несколько дней дольше, чем Фрэнк Лэмпард.

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В статье: Томас Тухель Челси (Лондон) Тодд Боэли
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