Ноттингем подписал Орье. Он стал 22 новичком

"Ноттингем Форест" объявил о подписании крайнего защитника Сержа Орье. Он присоединился к клубу на правах свободного агента.

Сообщалось, что игрок поставил подпись под контрактом в последний день ТО и сделка сейчас завершилась.

We are delighted to announce the signing of Serge Aurier, subject to Visa approval. ✍️#NFFC | #PL