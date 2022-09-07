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Ноттингем подписал Орье. Он стал 22 новичком
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Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Ноттингем Форест" объявил о подписании крайнего защитника Сержа Орье. Он присоединился к клубу на правах свободного агента.
Сообщалось, что игрок поставил подпись под контрактом в последний день ТО и сделка сейчас завершилась.
We are delighted to announce the signing of Serge Aurier, subject to Visa approval. ✍️#NFFC | #PL— Nottingham Forest FC (@NFFC) September 7, 2022
29-летний ивуариец стал 22 трансфером для клуба-новичка АПЛ.
Прошлый сезон Орье провел в "Вильярреале". Он сыграл 24 матча и отдал 2 голевые передачи.
До этого ивуариец выступал за "Тоттенхэм" с 2017 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 10 миллионов евро.
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