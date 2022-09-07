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Ноттингем подписал Орье. Он стал 22 новичком

Англия
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Ноттингем подписал Орье. Он стал 22 новичком

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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"Ноттингем Форест" объявил о подписании крайнего защитника Сержа Орье. Он присоединился к клубу на правах свободного агента.

Сообщалось, что игрок поставил подпись под контрактом в последний день ТО и сделка сейчас завершилась.

29-летний ивуариец стал 22 трансфером для клуба-новичка АПЛ.

Прошлый сезон Орье провел в "Вильярреале". Он сыграл 24 матча и отдал 2 голевые передачи.

До этого ивуариец выступал за "Тоттенхэм" с 2017 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 10 миллионов евро.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Вильярреал Серж Орье Ноттингем Форест (Ноттингем)
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Источник:
nottinghamforest.co.uk

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