Ноттингем подписал Орье. Он стал 22 новичком

"Ноттингем Форест" объявил о подписании крайнего защитника Сержа Орье. Он присоединился к клубу на правах свободного агента.

Сообщалось, что игрок поставил подпись под контрактом в последний день ТО и сделка сейчас завершилась.

We are delighted to announce the signing of Serge Aurier, subject to Visa approval. ✍️#NFFC | #PL — Nottingham Forest FC (@NFFC) September 7, 2022

29-летний ивуариец стал 22 трансфером для клуба-новичка АПЛ.

Прошлый сезон Орье провел в "Вильярреале". Он сыграл 24 матча и отдал 2 голевые передачи.

До этого ивуариец выступал за "Тоттенхэм" с 2017 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 10 миллионов евро.