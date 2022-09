Инсайдер: Наставник Брайтона принял предложение Челси

Наставник "Брайтона" Грэм Поттер, как и ожидалось, будет назначен новым главным тренером "Челси". По информации авторитетного журналиста Фабрицио Романо, 47-летний специалист принял предложение клуба. Ожидается, что сделка будет завершена в ближайшие часы.

Graham Potter will be appointed as new Chelsea manager, as expected. Agreement in place, contracts now being prepared as proposal has been accepted. Here we go. ???????? #CFC



Chelsea will complete the agreement with Brighton in the next hours. pic.twitter.com/cY7V5vdZy8