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Инсайдер: Наставник Брайтона принял предложение Челси

Англия
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"Синие" быстро определились с заменой Тухелю

Инсайдер: Наставник Брайтона принял предложение Челси

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Брайтона" Грэм Поттер, как и ожидалось, будет назначен новым главным тренером "Челси". По информации авторитетного журналиста Фабрицио Романо, 47-летний специалист принял предложение клуба. Ожидается, что сделка будет завершена в ближайшие часы.

Кроме того, отмечается, что Поттер не будет присутствовать на пресс-конференции перед ближайшим матчем "Брайтона" с «Борнмутом", который состоится 10 сентября.

Напомним, что вчера "Челси" объявил об отставке Томаса Тухеля. "Синие" уступили "Динамо" Загреб (0:1) в Лиге чемпионов. Это поражение стало третьим подряд для лондонского клуба на выезде.

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В статье: Челси (Лондон) Брайтон энд Хоув Альбион Грэм Поттер
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