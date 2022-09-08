Инсайдер: Наставник Брайтона принял предложение Челси

Наставник "Брайтона" Грэм Поттер, как и ожидалось, будет назначен новым главным тренером "Челси". По информации авторитетного журналиста Фабрицио Романо, 47-летний специалист принял предложение клуба. Ожидается, что сделка будет завершена в ближайшие часы.

Graham Potter will be appointed as new Chelsea manager, as expected. Agreement in place, contracts now being prepared as proposal has been accepted. Here we go. ???????? #CFC



Chelsea will complete the agreement with Brighton in the next hours. pic.twitter.com/cY7V5vdZy8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 8, 2022

Кроме того, отмечается, что Поттер не будет присутствовать на пресс-конференции перед ближайшим матчем "Брайтона" с «Борнмутом", который состоится 10 сентября.

No press conference today for Potter as talks are entering into final stages with Chelsea. All parties expect the agreement to be completed in the next hours. ???????? #CFC



Graham Potter will not speak to the media ahead of #BHAFC’s game at Bournemouth, @AndyNaylorBHAFC reports. pic.twitter.com/AkN33KSObk — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 8, 2022

Напомним, что вчера "Челси" объявил об отставке Томаса Тухеля. "Синие" уступили "Динамо" Загреб (0:1) в Лиге чемпионов. Это поражение стало третьим подряд для лондонского клуба на выезде.