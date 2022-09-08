Чем Томас Тухель не угодил новым владельцам Челси

Даже Роман Абрамович никогда не увольнял тренеров “Челси” после 33 дней нового сезона.

Увольнение Томаса Тухеля стало большой неожиданностью. Консорциум Боули-Clearlake, купивший “Челси” у Романа Абрамовича за 2.75 млрд фунтов, не раз заявлял, что намерен установить режим стабильности и устойчивости после турбулентных лет с российским олигархом. Казалось, что Тухель подходящий тренер для долгосрочной стратегии. Он прекрасный тактик, он способен завоевывать трофеи и развивать футболистов. Летом “Челси” потратил на новых игроков рекордные 273 млн фунтов, и немецкий тренер принимал прямое участие в трансферной работе клуба. Казалось, что команда строится под него.

Но стоит вспомнить и еще об одной характеристике Тухеля, данной ему Ханс-Йоахимом Ватцке, гендиректором “Боруссии” Дортмунд.

“Томас Тухель фантастический тренер. Но сложный человек”.

Расставание с Тухелем, говорил Ватцке, было вызвано не только спортивными причинами. “Мы были истощены работой с тренерским штабом. Тренер ответственный не только за результаты, но и за такие базовые ценности как доверие, уважение, коммуникация, подлинность, солидарность. Это все связано с лояльностью”.

Увольнение Тухеля из “Челси” тоже не связано с недавними результатами команды, сообщают новые владельцы клуба через журналистов. Тодд Боули понял, что Томас Тухель не его тренер, как и Тухель понял, что Боули не его владелец.

???? Thomas Tuchel's record as Chelsea head coach:



Games - 100

Wins - 63*

Draws - 19

Defeats - 18*

Clean sheets - 49

Major trophies - 3



* Includes 3 wins and 2 defeats on penalties



???? 2021 UEFA Champions League

???? 2021 UEFA Super Cup

???? 2022 FIFA Club World Cup#CFC pic.twitter.com/CVkTlxLiE4 — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) September 7, 2022

Заявление об увольнении Тухеля написано в духе американской традиции, наделяющей даты и цифры символической нагрузкой. “Достигая отметки в 100 дней после приобретения клуба, новая группа владельцев, которая не покладая рук работает над развитием клуба, приняла решение, что наступил подходящий момент для смены тренера”.

Или ты с нами или против нас

Первые проблемы в взаимопонимании Тухеля с консорциум Боули-Clearlake появились еще на сборах команды в США в июле.

Вместе с Романом Абрамовичем “Челси” покинули его верные соратники Брюс Бак и Марина Грановская. Принял решение расстаться с “синими” и Петр Чех, имевший роль советника по спортивной части.

Против ухода Чеха были и Тухель, и новые владельцы клуба. Но легенда “синих” решил идти своим путем.

В руководстве “Челси” возник вакуум спортивной экспертизы, и Тодд Боули решил назначить себя на должность исполняющего обязанности спортивного директора. Так как американец ранее никогда не занимался европейским футболом, он часто обращался с советами к Тухелю.

“Челси” нуждался в перестройке. Два основных защитника (Рюдигер и Кристенсен) покинули клуб в качестве свободных агентов. Пять из семи игроков атаки выразили намерение сменить обстановку. Работы было много. И Боули считал, что Тухель должен принимать непосредственное участие в поиске и утверждение трансферных целей.

Никогда ранее тренеры “Челси” не получали столько свободы в работе на трансферном рынке. Но это не то, что нужно было Тухелю.

Тухель очень требовательный тренер и он хочет влияния, но при этом четкого разделения обязанностей. Спортивные и тактические вопросы 49-летний тренер предпочитает решать в тесном кругу своих помощников. Тратить время на продолжительные обсуждения трансферных целей Тухель тоже не собирался. Например, когда Боули спросил его мнение о трансфере Роналду, немец просто сказал “нет”, не вдаваясь в детали. Без внятных причин Тухель наложил вето и на переход Жуля Кунде. При этом тренер “синих” торопил боссов клуба с другими трансферами.

Вскинули брови от удивления боссы клуба и когда Томас Тухель пожаловался, что скучает по работе с Петром Чехом. “Я не скрываю того, что любил работать с Петром. Коммуникация с такой легендой клуба, который занимался не только академией, но и культурой клуба в целом, была для меня чистым удовольствием”. Как бы невзначай Тухель добавил: “Я не участвую в поиске нового спортивного директора. Не думаю, что это входит в мои обязанности”.

Тодд Боули и его соратники Бехдад Эгбали и Хосе Фелисиано хотели бы услышать нечто другое. Он верят в инклюзивный подход в управлении клубом, в кооперацию всех департаментов и активное участие тренера не только в футбольных вопросах. Тухель же предпочитал, чтобы между ним и высшим руководством был какой-то буфер, вроде Петра Чеха. Между двумя сторонами развивалось напряжение и непонимание. В конечном итоге Боули и остальные решили, что для долгосрочного проекта Тухель не подходит. Если он сразу не включился на сторону новых владельцев, и продолжает ностальгировать за бывшим режимом, продолжать сотрудничество не было смысла. В этом есть своя логика.

Проблемы на всех фронтах

В первые месяцы работы с “Челси” Тухель производил впечатление энергичного, яркого и приятного тренера. Тем разительнее контраст с Тухелем сезона-2022/23. Тренер “Челси” выглядит уставшим, неутешным, отстраненным, на грани. Как пишет Standard Sport, мрачное настроение Тухеля заметно влияло на общую атмосферу в раздевалке. В общении с футболистами теплота сменилась сдержанностью и жесткостью, Тухель принимал странные кадровые решения, оставляя футболистов без объяснений и критикуя их за исполнение своих же указаний.

Перелом в настроении Тухеля случился еще в прошлом сезоне. Неудавшийся трансфер Лукаку, смена владельцев клуба в марте, когда 49-летнему тренеру приходилось отвечать на все неудобные вопросы, вылет от “Реала” в Лиге чемпионов, распад многолетнего брака. Все это накапливалось. Пришло лето, а с ним и новые обязанности от новых владельцев. Это не способствовали улучшению ситуации.

“Челси” проиграл два матча в чемпионате Англии и один в Лиге чемпионов. После поражений Тухель часто критиковал футболистов и подрыв доверия между тренером и игроками стал одной из причин его отставки.

Согласно любопытному инсайду The Independent, игроки “Челси” перестали видеть в Тухеле “тактического гения”, который их привел к победе в Лиге чемпионов.

Они потеряли веру в его видение и тактические идеи. Он принимал очень странные кадровые решения, ставил футболистов не на их позиции, без разбору менял схемы. Дошло до того, что футболисты обсуждали в раздевалке личную жизнь Тухеля.

Да, “Челси” подписал летом восемь новых футболистов и игровые проблемы были неизбежны. Но они начались еще в прошлом сезоне.

“Грустно, что Томас Тухель уходит. Яркий персонаж, с ним приятно и весело было общаться. Победа в Лиге чемпионов никогда не забудется. Что не скажешь о стиле игры”, – пишет обозреватель Саймон Джонсон.

Очень редко за время работы Тухеля игра “Челси” приносила визуальное удовольствие. В первом сезоне идентичность “синих” строилась вокруг крепкой обороны, они были специалистами по победам с минимальным счетом. Но показательно, что помимо Маунта, ни один из футболистов группы атаки в полной мере не смог показать свой потенциал. Игра “Челси” слишком зависела от действий фулбеков Джеймса и Чилуэлла, и когда в прошлом сезоне они оба вылетели из-за травм, “синие” сразу же выпали из чемпионской гонки.

Заметно ухудшилась и игра “Челси” в обороне. В первых 50 матчах с Тухелем “Челси” пропустил 24 гола, в последующих 50 – 53.

В сезоне 2022/23 только в первом тайме с “Тоттенхэмом” “Челси” показывал содержательный, целостный футбол. В целом же это была больше не команда, а группа футболистов. “В нашей игре нет ничего”, – сказал Тухель после матча с “Динамо” Загреб.

В будущее с Поттером

Консорциум Боули-Clearlake предпочитает действовать быстро, и сообщается, что “Челси” близок к назначению главного тренера “Брайтона” Грэма Поттера. Смена тренера обойдется “синим” в 22 млн фунтов – 7 млн на компенсацию Тухеля и 15 млн “Брайтону” в качестве отступных.

“Брайтон” – одна из любимых команд АПЛ нейтральных зрителей, и в этом большая заслуга Поттера. “Чайки” играют в очень интересный и атакующий футбол, в каждом движении футболистов “Брайтона” чувствуется тренерская рука и продуманность. Поттер прекрасный тактик и не менее замечательный человек. Из-за его врожденного красноречия, четких моральных ориентиров, умения общаться с футболистами и ставить красивый футбол, Поттер считался идеальным кандидатом для должности главного тренера сборной Англии в недалеком будущем. Но за 47-летним тренером пришел “Челси”. Отказать такому клубу сложно.

В “Брайтоне” у Поттера были прекрасные условия для работы, это один из лучших клубов АПЛ в спортивном управлении. Кроме того, уровень ожиданий от “Брайтона” и “Челси” просто несопоставим. Как и раздутость эго футболистов в двух командах.

Если Поттер действительно сменит “Брайтон” на “Челси”, будет очень жаль, что проект “Брайтона” претерпит изменения. Но в этом жестокость современного футбола. Такие клубы как “Брайтон” могут развиваться только в строгих рамках. Если попытаешься за них выйти, и ошибешься, окажешься в положении нынешнего “Лестера”. Поэтому амбиции Поттера понять можно.

Как и амбиции владельцев “Челси”. Они потратили более двух миллиардов фунтов на покупку клуба и почти 300 млн фунтов на новых футболистов летом. Они хотят видеть результат своих вложений – в короткой, средней и долгосрочной перспективе. Тухель, по их мнению, этот результат не дал бы.