Чем Томас Тухель не угодил новым владельцам Челси

Даже Роман Абрамович никогда не увольнял тренеров “Челси” после 33 дней нового сезона.

Увольнение Томаса Тухеля стало большой неожиданностью. Консорциум Боули-Clearlake, купивший “Челси” у Романа Абрамовича за 2.75 млрд фунтов, не раз заявлял, что намерен установить режим стабильности и устойчивости после турбулентных лет с российским олигархом. Казалось, что Тухель подходящий тренер для долгосрочной стратегии. Он прекрасный тактик, он способен завоевывать трофеи и развивать футболистов. Летом “Челси” потратил на новых игроков рекордные 273 млн фунтов, и немецкий тренер принимал прямое участие в трансферной работе клуба. Казалось, что команда строится под него.

Но стоит вспомнить и еще об одной характеристике Тухеля, данной ему Ханс-Йоахимом Ватцке, гендиректором “Боруссии” Дортмунд.

“Томас Тухель фантастический тренер. Но сложный человек”.

Расставание с Тухелем, говорил Ватцке, было вызвано не только спортивными причинами. “Мы были истощены работой с тренерским штабом. Тренер ответственный не только за результаты, но и за такие базовые ценности как доверие, уважение, коммуникация, подлинность, солидарность. Это все связано с лояльностью”.

Увольнение Тухеля из “Челси” тоже не связано с недавними результатами команды, сообщают новые владельцы клуба через журналистов. Тодд Боули понял, что Томас Тухель не его тренер, как и Тухель понял, что Боули не его владелец.

???? Thomas Tuchel's record as Chelsea head coach:



Games - 100

Wins - 63*

Draws - 19

Defeats - 18*

Clean sheets - 49

Major trophies - 3



* Includes 3 wins and 2 defeats on penalties



???? 2021 UEFA Champions League

???? 2021 UEFA Super Cup

???? 2022 FIFA Club World Cup