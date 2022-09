АПЛ огласила список кандидатов на звание лучшего игрока августа

Пресс-служба английской Премьер-лиги объявила претендентов на приз лучшему игроку августа в чемпионате, в котором было сыграно шесть туров.

На награду претендуют следующие футболисты:

Полузащитник Паскаль Гросс ("Брайтон") — 3 гола и 2 голевые передачи; нападающий Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити) — 10 голов и 1 голевая передача; форвард Габриэл Жезус ("Арсенал") — 3 гола и 3 голевые передачи; нападающий Александар Митрович ("Фулхэм") — 6 голов; полузащитник Мартин Эдегор ("Арсенал") — 3 гола; голкипер Ник Поуп ("Ньюкасл") — 3 сухие встречи, 6 пропущенных голов; нападающий Родриго ("Лидс Юнайтед") — 4 гола и 1 голевая передача; нападающий Уилфрид Заха ("Кристал Пэлас") — 4 гола;

Голосование на сайте EA Sports продлится до понедельника, 12 сентября. Решения о победителе вынесут на основании голосования болельщиков и мнения экспертов. Результаты объявят на следующей неделе.

Here are your nominees for the first #POTM of the 2022/23 @premierleague season ????



Vote now ➡ https://t.co/p5a7hHYUWi pic.twitter.com/53FZngEbOL