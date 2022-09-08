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АПЛ огласила список кандидатов на звание лучшего игрока августа
Кто, по вашему мнению, был лучшим?
Фото: mancity.com
Пресс-служба английской Премьер-лиги объявила претендентов на приз лучшему игроку августа в чемпионате, в котором было сыграно шесть туров.
На награду претендуют следующие футболисты:
Полузащитник Паскаль Гросс ("Брайтон") — 3 гола и 2 голевые передачи; нападающий Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити) — 10 голов и 1 голевая передача; форвард Габриэл Жезус ("Арсенал") — 3 гола и 3 голевые передачи; нападающий Александар Митрович ("Фулхэм") — 6 голов; полузащитник Мартин Эдегор ("Арсенал") — 3 гола; голкипер Ник Поуп ("Ньюкасл") — 3 сухие встречи, 6 пропущенных голов; нападающий Родриго ("Лидс Юнайтед") — 4 гола и 1 голевая передача; нападающий Уилфрид Заха ("Кристал Пэлас") — 4 гола;
Голосование на сайте EA Sports продлится до понедельника, 12 сентября. Решения о победителе вынесут на основании голосования болельщиков и мнения экспертов. Результаты объявят на следующей неделе.
Here are your nominees for the first #POTM of the 2022/23 @premierleague season ????— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) September 8, 2022
Vote now ➡ https://t.co/p5a7hHYUWi pic.twitter.com/53FZngEbOL
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