  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. АПЛ огласила список кандидатов на звание лучшего игрока августа
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

АПЛ огласила список кандидатов на звание лучшего игрока августа

Англия
(1 голосов)

Кто, по вашему мнению, был лучшим?

АПЛ огласила список кандидатов на звание лучшего игрока августа

Фото: mancity.com

Новина українською

Пресс-служба английской Премьер-лиги объявила претендентов на приз лучшему игроку августа в чемпионате, в котором было сыграно шесть туров.

На награду претендуют следующие футболисты:

Полузащитник Паскаль Гросс ("Брайтон") — 3 гола и 2 голевые передачи; нападающий Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити) — 10 голов и 1 голевая передача; форвард Габриэл Жезус ("Арсенал") — 3 гола и 3 голевые передачи; нападающий Александар Митрович ("Фулхэм") — 6 голов; полузащитник Мартин Эдегор ("Арсенал") — 3 гола; голкипер Ник Поуп ("Ньюкасл") — 3 сухие встречи, 6 пропущенных голов; нападающий Родриго ("Лидс Юнайтед") — 4 гола и 1 голевая передача; нападающий Уилфрид Заха ("Кристал Пэлас") — 4 гола;

Голосование на сайте EA Sports продлится до понедельника, 12 сентября. Решения о победителе вынесут на основании голосования болельщиков и мнения экспертов. Результаты объявят на следующей неделе.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Родриго Уилфрид Заха Фулхэм (Лондон) Манчестер Сити Ньюкасл Брайтон энд Хоув Альбион Кристал Пэлас (Лондон) Александар Митрович Мартин Эдегор Лидс Юнайтед Паскаль Гросс Габриэл Жезус Ник Поуп Эрлинг Холанд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
premierleague

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде