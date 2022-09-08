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Поттер прибыл на тренировочную базу Челси. Он подпишет долгосрочный контракт

Англия
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Известен точный срок соглашения

Поттер прибыл на тренировочную базу Челси. Он подпишет долгосрочный контракт

Фото: скриншот

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Грэм Поттер прибыл на тренировочную базу "Челси" в Кобхэме, сообщает Football Daily. Специалист подпишет 5-летний контракт с "синими".

О сроке контракта сообщает The Times.

Специалист впечатлил Боэли и Эгбали (члена консорциума, купившего "Челси"). Они считают, что он подойдет для долгосрочного развития клуба.

В клубе понимают, что специалисту из "Брайтона" понадобиться время на адаптацию в клубе. Вместе с ним из бывшего клуба придут минимум 4 члена тренерского штаба.

Следующий матч "Челси" с "Фулхэмом" пройдет 10 сентября. Начало в 14:30.

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В статье: Челси (Лондон) Брайтон энд Хоув Альбион Грэм Поттер
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Источник:
thetimes.co.uk

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