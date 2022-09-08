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Поттер прибыл на тренировочную базу Челси. Он подпишет долгосрочный контракт
Известен точный срок соглашения
Фото: скриншот
Грэм Поттер прибыл на тренировочную базу "Челси" в Кобхэме, сообщает Football Daily. Специалист подпишет 5-летний контракт с "синими".
О сроке контракта сообщает The Times.
Специалист впечатлил Боэли и Эгбали (члена консорциума, купившего "Челси"). Они считают, что он подойдет для долгосрочного развития клуба.
???? BREAKING ????— Football Daily (@footballdaily) September 8, 2022
Graham Potter has arrived at Chelsea’s Cobham training ground! pic.twitter.com/rHdRQJtH7k
В клубе понимают, что специалисту из "Брайтона" понадобиться время на адаптацию в клубе. Вместе с ним из бывшего клуба придут минимум 4 члена тренерского штаба.
Следующий матч "Челси" с "Фулхэмом" пройдет 10 сентября. Начало в 14:30.
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