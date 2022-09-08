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Ньюкасл подпишет Кариуса
Голкипер запаса
Фото: twitter.com/fcunion
"Ньюкасл" подпишет Лориса Кариуса в качестве свободного агента, сообщает Николо Скира. Голкипер подпишет контракт с "сороками" до лета 2023-го.
Done Deal and confirmed! Loris #Karius to #Newcastle as a free agent. Contract until 2023. #transfers #NUFC https://t.co/gWML0e2ihz— Nicolò Schira (@NicoSchira) September 8, 2022
Два последних сезона немец провел в аренде за "Унион" Берлин. Он сыграл всего 5 матчей, в которых пропустил 4 гола. Три матча Кариус отстоял "на ноль".
С 2016-го Кариус числился в "Ливерпуле", когда его купили из "Майнца" за 6 миллионов евро.
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