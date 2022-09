Ньюкасл подпишет Кариуса

"Ньюкасл" подпишет Лориса Кариуса в качестве свободного агента, сообщает Николо Скира. Голкипер подпишет контракт с "сороками" до лета 2023-го.

Done Deal and confirmed! Loris #Karius to #Newcastle as a free agent. Contract until 2023. #transfers #NUFC https://t.co/gWML0e2ihz