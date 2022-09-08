Ньюкасл подпишет Кариуса

"Ньюкасл" подпишет Лориса Кариуса в качестве свободного агента, сообщает Николо Скира. Голкипер подпишет контракт с "сороками" до лета 2023-го.

Два последних сезона немец провел в аренде за "Унион" Берлин. Он сыграл всего 5 матчей, в которых пропустил 4 гола. Три матча Кариус отстоял "на ноль".

С 2016-го Кариус числился в "Ливерпуле", когда его купили из "Майнца" за 6 миллионов евро.