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Официально: Грэм Поттер – новый главный тренер Челси
Долго ждать не пришлось
Фото: twitter.com/chelseafc
"Челси" объявил о назначении Грэма Поттера главным тренером после увольнения Томаса Тухеля. Менеджер подпишет с клубом 5-летний контракт.
Chelsea Football Club is delighted to welcome Graham Potter as our new Head Coach! ????— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 8, 2022
Ранее сообщалось, что руководство "Челси" верит, что Поттер подходящий человек для строительства долгосрочного проекта в клубе.
Во вторник "синие" уступили "Динамо" Загреб (0:1). Это поражение стало третьим подряд для "Челси" на выезде. После этого Томас Тухель был уволен.
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