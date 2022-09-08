Официально: Грэм Поттер – новый главный тренер Челси

"Челси" объявил о назначении Грэма Поттера главным тренером после увольнения Томаса Тухеля. Менеджер подпишет с клубом 5-летний контракт.

Chelsea Football Club is delighted to welcome Graham Potter as our new Head Coach! ???? — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 8, 2022

Ранее сообщалось, что руководство "Челси" верит, что Поттер подходящий человек для строительства долгосрочного проекта в клубе.

Во вторник "синие" уступили "Динамо" Загреб (0:1). Это поражение стало третьим подряд для "Челси" на выезде. После этого Томас Тухель был уволен.