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Матчи АПЛ могут перенести из-за смерти Елизаветы II
Двух дней после такой трагедии мало
Фото: twitter.com/premierleague
В Великобритании в рамках траура в связи с кончиной королевы Елизаветы II в силу вступает ряд протоколов, которые затрагивают в том числе и спортивные мероприятия, сообщает Daily Star.
АПЛ будет принимать решение согласно рекомендациям Министерства культуры, СМИ и спорта (DCMS).
Точно будут перенесены спортивные события, дата проведения которых совпадает с датой похорон Елизаветы II, однако решение по остальным кейсам пока не принято.
Отмечается, что руководство АПЛ вряд ли захочет проводить ближайшие матчи. Первые игры 7-го тура состоятся днем 10 сентября, менее чем через двое суток после смерти королевы.
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