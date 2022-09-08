Матчи АПЛ могут перенести из-за смерти Елизаветы II

В Великобритании в рамках траура в связи с кончиной королевы Елизаветы II в силу вступает ряд протоколов, которые затрагивают в том числе и спортивные мероприятия, сообщает Daily Star.

АПЛ будет принимать решение согласно рекомендациям Министерства культуры, СМИ и спорта (DCMS).

Точно будут перенесены спортивные события, дата проведения которых совпадает с датой похорон Елизаветы II, однако решение по остальным кейсам пока не принято.

Отмечается, что руководство АПЛ вряд ли захочет проводить ближайшие матчи. Первые игры 7-го тура состоятся днем 10 сентября, менее чем через двое суток после смерти королевы.