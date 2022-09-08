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Челси заплатит за Грэма Поттера и его тренерский штаб Брайтону круглую сумму
Итого 30+ миллионов фунтов на увольнение Тухеля и назначение Поттера
"Челси" заплатит "Брайтону" компенсацию в размере 21 миллиона фунтов за подписание контракта с Грэмом Поттером и членами его тренерского штаба, сообщает журналист BBC Sport Саймон Стоун.
Been told compensation figure to @OfficialBHAFC for Graham Potter and staff is £21m +. Chelsea have invested a lot in the Brighton model this summer.— Simon Stone (@sistoney67) September 8, 2022
Грэм подпишет с клубом пятилетний контракт. С ним к "Челси" присоединились минимум 4 члена тренерского штаба из "Брайтона".
Руководство "синих" считает, что Поттер способен построить в "Челси" успешный долгосрочный проект.
Напомним, что компенсация Томасу Тухелю за увольнение составила 13 миллионов фунтов + 2 миллиона на компенсацию членам его тренерского штаба.
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