Челси заплатит за Грэма Поттера и его тренерский штаб Брайтону круглую сумму

"Челси" заплатит "Брайтону" компенсацию в размере 21 миллиона фунтов за подписание контракта с Грэмом Поттером и членами его тренерского штаба, сообщает журналист BBC Sport Саймон Стоун.

Been told compensation figure to @OfficialBHAFC for Graham Potter and staff is £21m +. Chelsea have invested a lot in the Brighton model this summer.