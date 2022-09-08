Челси заплатит за Грэма Поттера и его тренерский штаб Брайтону круглую сумму

"Челси" заплатит "Брайтону" компенсацию в размере 21 миллиона фунтов за подписание контракта с Грэмом Поттером и членами его тренерского штаба, сообщает журналист BBC Sport Саймон Стоун.

Been told compensation figure to @OfficialBHAFC for Graham Potter and staff is £21m +. Chelsea have invested a lot in the Brighton model this summer. — Simon Stone (@sistoney67) September 8, 2022

Грэм подпишет с клубом пятилетний контракт. С ним к "Челси" присоединились минимум 4 члена тренерского штаба из "Брайтона".

Руководство "синих" считает, что Поттер способен построить в "Челси" успешный долгосрочный проект.

Напомним, что компенсация Томасу Тухелю за увольнение составила 13 миллионов фунтов + 2 миллиона на компенсацию членам его тренерского штаба.