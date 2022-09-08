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Челси заплатит за Грэма Поттера и его тренерский штаб Брайтону круглую сумму

Англия
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Итого 30+ миллионов фунтов на увольнение Тухеля и назначение Поттера

Челси заплатит за Грэма Поттера и его тренерский штаб Брайтону круглую сумму

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"Челси" заплатит "Брайтону" компенсацию в размере 21 миллиона фунтов за подписание контракта с Грэмом Поттером и членами его тренерского штаба, сообщает журналист BBC Sport Саймон Стоун.

Грэм подпишет с клубом пятилетний контракт. С ним к "Челси" присоединились минимум 4 члена тренерского штаба из "Брайтона".

Руководство "синих" считает, что Поттер способен построить в "Челси" успешный долгосрочный проект.

Напомним, что компенсация Томасу Тухелю за увольнение составила 13 миллионов фунтов + 2 миллиона на компенсацию членам его тренерского штаба.

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В статье: Томас Тухель Челси (Лондон) Грэм Поттер
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