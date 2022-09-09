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Ближайшие матчи АПЛ перенесены в связи со смертью Елизаветы II

Англия
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Траур затрагивает спортивные мероприятия

Ближайшие матчи АПЛ перенесены в связи со смертью Елизаветы II

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Ближайшие матчи Английской Премьер-лиги перенесены из-за смерти королевы Елизаветы II, сообщает пресс-служба лиги. Поединки 7-го тура высшего дивизиона Англии, которые были запланированы на 10, 11 и 12 сентября, состоятся в другую дату.

"Лига и наши клубы хотели бы отдать дань уважения долгой и непоколебимой службе Ее Величества нашей стране. Как наш старейший монарх, она была источником вдохновения и оставила после себя невероятное наследие после самоотверженной жизни.

Это чрезвычайно печальное время не только для нации, но и для миллионов людей по всеми миру, которые восхищались ею. Мы присоединяемся ко всем, кто скорбит о ее кончине", — сказал исполнительный директор Премьер-лиги Ричард Мастерс.

Королева Великобритании Елизавета II скончалась вчера, 8 сентября в возрасте 96 лет. Ожидается как минимум 10-дневный траур.

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В статье: АПЛ
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Источник:
premierleague.com

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