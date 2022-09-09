Ближайшие матчи АПЛ перенесены в связи со смертью Елизаветы II

Ближайшие матчи Английской Премьер-лиги перенесены из-за смерти королевы Елизаветы II, сообщает пресс-служба лиги. Поединки 7-го тура высшего дивизиона Англии, которые были запланированы на 10, 11 и 12 сентября, состоятся в другую дату.

"Лига и наши клубы хотели бы отдать дань уважения долгой и непоколебимой службе Ее Величества нашей стране. Как наш старейший монарх, она была источником вдохновения и оставила после себя невероятное наследие после самоотверженной жизни.

Это чрезвычайно печальное время не только для нации, но и для миллионов людей по всеми миру, которые восхищались ею. Мы присоединяемся ко всем, кто скорбит о ее кончине", — сказал исполнительный директор Премьер-лиги Ричард Мастерс.