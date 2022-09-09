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Новые владельцы Челси предлагали Тухелю играть по схеме с 11-ю полевыми

Англия
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Новые владельцы Челси предлагали Тухелю играть по схеме с 11-ю полевыми

Фото: twitter.com/ChelseaFC

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Новые владельцы "Челси" Тодд Боэли и Бехдад Эгбали (один из членов консорциума, купившего клуб) произвели негативное впечатление на Томаса Тухеля во время одной из их первых встреч, сообщает The Athletic.

Совладельцы клуба предложили тренеру использовать схему 4-4-3. За все время работы с новым руководством Тухель и тренерский штаб несколько раз оказывались в подобных ситуациях, которые описываются как "фарс".

Во время предсезонки Тухеля утомили длительные встречи с руководством, на которых обсуждались трансферы и немецкий специалист стал отправлять на них своего агента.

Трансферы тоже оставляли желать лучшего. Тухель просил подписать защитников Де Лигта и Преснеля Кимпембе, полузащитника Френки де Йонга и вингера Рафинью. В итоге ни один из игроков так и не был приобретен.

Подход к приглашению новичков у тренера и руководства также отличался. Тухель предпочитал общаться с игроками лично, когда новые владельцы основывались на отчетах американских аналитиков.

Также Тухель потратил значительное количество времени, чтобы убедить руководство не подписывать ненужных ему Криштиану Роналду и Жюля Кунде.

Напомним, что Тухеля уволили после поражения от "Динамо" Загреб во вторник. На должность главного тренера уже назначен Грэм Поттер из "Брайтона".

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В статье: Томас Тухель Челси (Лондон) Тодд Боэли
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Источник:
theathletic.com

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