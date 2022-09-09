Агенты заработали за прошлое лето почти 500 миллионов долларов на трансферах

Агенты получили 430,8 миллионов фунтов (494,4 миллиона долларов) комиссионных за минувшее летнее трансферное окно, сообщает BBC. Эта сумма составляет почти 10% от общих трат клубов на трансферы прошлым летом.

Всего на трансферы клубы потратили 4,36 миллиарда фунтов. В сравнении с прошлым годом показатель увеличился на 29,7%.

Больше всего потратили в АПЛ – 1,9 млрд фунтов. Это, к тому же, рекорд лиги.

Антони стал самым дорогим игроком последнего дня трансферного окна в Премьер-лиге. "Манчестер Юнайтед" потратил 81,3 миллиона фунтов.