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Агенты заработали за прошлое лето почти 500 миллионов долларов на трансферах

Англия
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Этим летом трансферные обороты бьют рекорды

Агенты заработали за прошлое лето почти 500 миллионов долларов на трансферах

Фото: twitter.com/Casemiro

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Агенты получили 430,8 миллионов фунтов (494,4 миллиона долларов) комиссионных за минувшее летнее трансферное окно, сообщает BBC. Эта сумма составляет почти 10% от общих трат клубов на трансферы прошлым летом.

Всего на трансферы клубы потратили 4,36 миллиарда фунтов. В сравнении с прошлым годом показатель увеличился на 29,7%.

Больше всего потратили в АПЛ – 1,9 млрд фунтов. Это, к тому же, рекорд лиги.

Антони стал самым дорогим игроком последнего дня трансферного окна в Премьер-лиге. "Манчестер Юнайтед" потратил 81,3 миллиона фунтов.

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В статье: Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед Антони
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Источник:
bbc.com

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