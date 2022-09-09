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Агенты заработали за прошлое лето почти 500 миллионов долларов на трансферах
Этим летом трансферные обороты бьют рекорды
Фото: twitter.com/Casemiro
Агенты получили 430,8 миллионов фунтов (494,4 миллиона долларов) комиссионных за минувшее летнее трансферное окно, сообщает BBC. Эта сумма составляет почти 10% от общих трат клубов на трансферы прошлым летом.
Всего на трансферы клубы потратили 4,36 миллиарда фунтов. В сравнении с прошлым годом показатель увеличился на 29,7%.
Больше всего потратили в АПЛ – 1,9 млрд фунтов. Это, к тому же, рекорд лиги.
Антони стал самым дорогим игроком последнего дня трансферного окна в Премьер-лиге. "Манчестер Юнайтед" потратил 81,3 миллиона фунтов.
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