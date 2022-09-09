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Манчестер Юнайтед отказался от Грэма Поттера из-за отсутствия у него опыта в ЛЧ
Ирония судьбы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" рассматривал возможность назначения Грэма Поттера главным тренером, когда тот тренировал "Брайтон", сообщает Daily Mail. В итоге "дьяволы" назначили Эрика тен Хага.
Руководство "манкунианцев" смущало отсутствие у английского специалиста опыта в Лиге чемпионов.
В итоге, "Манчестер Юнайтед" не квалифицировался в ЛЧ по итогам прошлого сезона.
Напомним, что Грэм Поттер возглавил "Челси", подписав с лондонским клубом 5-летний контракт.
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