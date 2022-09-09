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Манчестер Юнайтед отказался от Грэма Поттера из-за отсутствия у него опыта в ЛЧ

Англия
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Ирония судьбы

Манчестер Юнайтед отказался от Грэма Поттера из-за отсутствия у него опыта в ЛЧ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"Манчестер Юнайтед" рассматривал возможность назначения Грэма Поттера главным тренером, когда тот тренировал "Брайтон", сообщает Daily Mail. В итоге "дьяволы" назначили Эрика тен Хага.

Руководство "манкунианцев" смущало отсутствие у английского специалиста опыта в Лиге чемпионов.

В итоге, "Манчестер Юнайтед" не квалифицировался в ЛЧ по итогам прошлого сезона.

Напомним, что Грэм Поттер возглавил "Челси", подписав с лондонским клубом 5-летний контракт.

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В статье: Лига чемпионов Челси (Лондон) Манчестер Юнайтед Грэм Поттер
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Источник:
dailymail.co.uk

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