Экс-наставника Поттера в Брайтоне заменил действующий игрок клуба

"Брайтон" определился с временной заменой уже бывшего наставника Грэма Поттера, который стал главным тренером "Челси". Об этом сообщает SportBible со ссылкой на The Telegraph.

Возглавлять команду в ближайших матчах доверили полузащитнику "чаек" Адами Лаллани на пару с наставником "Брайтона" U-21 Эндрю Крофтсом.

Этот тандем должен был вывести "чаек" на поединок седьмого тура против "Борнмута", но следующий тур АПЛ был перенесен из-за смерти Королевы Елизаветы II.

Потенциально, если не руководство “Брайтона” не найдет постоянного главного тренера, то дуэт Лаллана-Крофтс может дебютировать во главе команды 1 октября. Дело в том, что матч "чаек" в восьмом туре тоже перенесен. 17 октября Брайтон должен был сыграть против Кристал Пелас, но встреча не состоится из-за протестов железнодорожников. Кроме того, на выходные 24-25 сентября запланирована пауза на матчи сборных.

На данный момент "Брайтон" занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ с 13 очками после шести туров.

Отметим, что на счету Лалланы три появления на поле в составе "чаек" в текущем сезоне - всего 204 сыгранных минуты.