  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Экс-наставника Поттера в Брайтоне заменил действующий игрок клуба
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-наставника Поттера в Брайтоне заменил действующий игрок клуба

Англия
(1 голосов)

Будет работать вместе с тренером молодежки

Экс-наставника Поттера в Брайтоне заменил действующий игрок клуба

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Брайтон" определился с временной заменой уже бывшего наставника Грэма Поттера, который стал главным тренером "Челси". Об этом сообщает SportBible со ссылкой на The Telegraph.

Возглавлять команду в ближайших матчах доверили полузащитнику "чаек" Адами Лаллани на пару с наставником "Брайтона" U-21 Эндрю Крофтсом.

Этот тандем должен был вывести "чаек" на поединок седьмого тура против "Борнмута", но следующий тур АПЛ был перенесен из-за смерти Королевы Елизаветы II.

Потенциально, если не руководство “Брайтона” не найдет постоянного главного тренера, то дуэт Лаллана-Крофтс может дебютировать во главе команды 1 октября. Дело в том, что матч "чаек" в восьмом туре тоже перенесен. 17 октября Брайтон должен был сыграть против Кристал Пелас, но встреча не состоится из-за протестов железнодорожников. Кроме того, на выходные 24-25 сентября запланирована пауза на матчи сборных.

На данный момент "Брайтон" занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ с 13 очками после шести туров.

Отметим, что на счету Лалланы три появления на поле в составе "чаек" в текущем сезоне - всего 204 сыгранных минуты.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Брайтон энд Хоув Альбион Адам Лаллана Грэм Поттер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
SportBible

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде