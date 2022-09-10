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Гарри Невилл – о больших расходах МЮ на трансферы: Это попытка успокоить фанатов

Англия
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Панические покупки от Глейзеров

Гарри Невилл – о больших расходах МЮ на трансферы: Это попытка успокоить фанатов

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Гарри Невилл прокомментировал большие расходы "манкунианцев" в прошлое трансферное окно:

“Манчестер Юнайтед” хотел потратить около £ 130–140 млн (€ 150–160 млн), в итоге они потратили £ 230 млн (€ 262,5 млн). Мы уже видели подобное поведение семьи Глейзеров — куча неприятностей, нарастание протестов и вложение денег, чтобы попытаться успокоить фанатов, совершая в основном панические покупки.

Предложения Каземиро и Антони поступили за два дня до игры с “Ливерпулем”, что, очевидно, было моментом, когда им просто нужно было как-то привлечь игроков. В начале лета они не собирались тратить те деньги, которые по итогу вложили в трансферы”, - сказал Невилл.

Отметим, что летом "Манчестер Юнайтед" купил четырех игроков: Антони, Казэмиро, Мартинеса и Маласию. Также клуб оформил аренду голкипера Дубравки, а кроме этого подписал Эриксена на правах свободного агента.

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В статье: Гари Невилл Манчестер Юнайтед
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