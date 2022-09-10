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Гарри Невилл – о больших расходах МЮ на трансферы: Это попытка успокоить фанатов
Панические покупки от Глейзеров
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Гарри Невилл прокомментировал большие расходы "манкунианцев" в прошлое трансферное окно:
“Манчестер Юнайтед” хотел потратить около £ 130–140 млн (€ 150–160 млн), в итоге они потратили £ 230 млн (€ 262,5 млн). Мы уже видели подобное поведение семьи Глейзеров — куча неприятностей, нарастание протестов и вложение денег, чтобы попытаться успокоить фанатов, совершая в основном панические покупки.
Предложения Каземиро и Антони поступили за два дня до игры с “Ливерпулем”, что, очевидно, было моментом, когда им просто нужно было как-то привлечь игроков. В начале лета они не собирались тратить те деньги, которые по итогу вложили в трансферы”, - сказал Невилл.
Отметим, что летом "Манчестер Юнайтед" купил четырех игроков: Антони, Казэмиро, Мартинеса и Маласию. Также клуб оформил аренду голкипера Дубравки, а кроме этого подписал Эриксена на правах свободного агента.
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