Гарри Невилл – о больших расходах МЮ на трансферы: Это попытка успокоить фанатов

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Гарри Невилл прокомментировал большие расходы "манкунианцев" в прошлое трансферное окно:

“Манчестер Юнайтед” хотел потратить около £ 130–140 млн (€ 150–160 млн), в итоге они потратили £ 230 млн (€ 262,5 млн). Мы уже видели подобное поведение семьи Глейзеров — куча неприятностей, нарастание протестов и вложение денег, чтобы попытаться успокоить фанатов, совершая в основном панические покупки.

Предложения Каземиро и Антони поступили за два дня до игры с “Ливерпулем”, что, очевидно, было моментом, когда им просто нужно было как-то привлечь игроков. В начале лета они не собирались тратить те деньги, которые по итогу вложили в трансферы”, - сказал Невилл.