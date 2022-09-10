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Без отмен матчей АПЛ. Крауч предложил свой вариант проведения траура по Королеве Елизавете II в чемпионатах Англии
Считает, что лучше бы проводили поединки
Бывший нападающий Питер Крауч предложил свой вариант проведения траура по Королевой Елизавете II в английском футбольном обществе:
“Я знаю, что это только игра, а некоторые вещи гораздо важнее, но представьте, что все матчи состоялись в эти выходные. Черные повязки, тишина, национальный гимн, игра королевского оркестра… Для миллионов зрителей во всем мире.
Разве это не самые лучшие провода?”, - написал Крауч в своем Twitter.
Напомним, что матчи всех профессиональных английских лиг, которые должны были состояться в эти выходные, были перенесены на неопределенный срок из-за объявленного в Великобритании траура в связи со смертью Королевы Елизаветы II.
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