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Без отмен матчей АПЛ. Крауч предложил свой вариант проведения траура по Королеве Елизавете II в чемпионатах Англии

Англия
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Считает, что лучше бы проводили поединки

Без отмен матчей АПЛ. Крауч предложил свой вариант проведения траура по Королеве Елизавете II в чемпионатах Англии

Новина українською

Бывший нападающий Питер Крауч предложил свой вариант проведения траура по Королевой Елизавете II в английском футбольном обществе:

“Я знаю, что это только игра, а некоторые вещи гораздо важнее, но представьте, что все матчи состоялись в эти выходные. Черные повязки, тишина, национальный гимн, игра королевского оркестра… Для миллионов зрителей во всем мире.

Разве это не самые лучшие провода?”, - написал Крауч в своем Twitter.

Напомним, что матчи всех профессиональных английских лиг, которые должны были состояться в эти выходные, были перенесены на неопределенный срок из-за объявленного в Великобритании траура в связи со смертью Королевы Елизаветы II.

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В статье: Питер Крауч Королева Елизавета
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