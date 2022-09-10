Фабрицио Романо опроверг интерес Манчестер Юнайтед к Жоау Феликсу из Атлетико

"Манчестер Юнайтед" на протяжении лета не делал никакого официального предложения на счет трансфера 22-летнего Жоау Феликса. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

“Манкунианцы” только интересовались возможностью перехода португальца на “Олд Траффорд”. Правда, "матрасники" дали четко понять, что не будут продавать Феликса.

Сам Жоау заявил, что он не слышал ничего об интересе "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что "Атлетико" купил Феликса у "Бенфики" в 2019 году за 127 миллионов евро. С тех пор он провел в составе мадридцев 116 матчей, в которых отличился 29 голами и 18 ассистами.