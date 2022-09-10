Челси наймет нового спортивного директора к началу ЧМ. Поттер будет иметь слово при принятии решения

Лондонский "Челси", после найма нового главного тренера, Грэма Поттера, намерен также пригласить спортивного директора. Как сообщает издание The Athletic, владелец клуба Тодд Боэли намерен нанять спортдира к началу ЧМ-2022.

Также сообщается, что при принятии решения значение будет иметь мнение нового коуча, Грэма Поттера. Выкуп контракта тренера, а также всего его штаба в "Брайтоне", обошелся "Челси" в более чем 21 миллион фунтов .

Весь старый менеджмент лондонцев – Марина Грановская, Брюс Бак, Гай Лоуренс и Петр Чех – покинули клуб после смены владельца в мае. С весны клуб успел нанять Тома Глика президентом и Дэмиана Уиллиоуби коммерческим директором.