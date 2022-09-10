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Челси наймет нового спортивного директора к началу ЧМ. Поттер будет иметь слово при принятии решения

Англия
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Клуб провел летнее трансферное окно без спортдира

Челси наймет нового спортивного директора к началу ЧМ. Поттер будет иметь слово при принятии решения

Фото: Sports Illustrated

UA-Футбол
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Лондонский "Челси", после найма нового главного тренера, Грэма Поттера, намерен также пригласить спортивного директора. Как сообщает издание The Athletic, владелец клуба Тодд Боэли намерен нанять спортдира к началу ЧМ-2022.

Также сообщается, что при принятии решения значение будет иметь мнение нового коуча, Грэма Поттера. Выкуп контракта тренера, а также всего его штаба в "Брайтоне", обошелся "Челси" в более чем 21 миллион фунтов.

Весь старый менеджмент лондонцев – Марина Грановская, Брюс Бак, Гай Лоуренс и Петр Чех – покинули клуб после смены владельца в мае. С весны клуб успел нанять Тома Глика президентом и Дэмиана Уиллиоуби коммерческим директором.

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В статье: Челси (Лондон) Грэм Поттер Тодд Боэли
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