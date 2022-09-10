Экс-игроку АПЛ Маркусу Стюарту диагностировали боковой амиотрофический склероз

Англичанину Маркусу Стюарту, экс-игроку "Бристоль Роверс", "Хаддерсфилда", "Сандерленда" и многих других клубов, был поставлен диагноз боковой амиотрофический склероз.

Игровая карьера Стюарта началась в "Бристоль Роверс" в 1991 году. За клуб он отыграл 171 игру за пять лет, забив 57 голов. Позже он перешел в "Хаддерсфилд", за который провел 133 матча, и забил 58 голов. Позже еще поиграл за "Ипсвич", "Сандерленд", "Бристоль Сити", "Престон", "Йовил" и "Эксетер".

К концу профессиональной карьеры он отыграл всего 664 матча в различных английских турнирах, где забил 199 голов. Позже работал главой отдела по развитию игроков в "Бристоль Роверс" и "Йовиле".