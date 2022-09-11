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Фаулер - о Поттере в Челси: В клубах АПЛ есть тенденция недооценивать собственных тренеров

Англия
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Специалист считает, что Тухель должен был остаться

Фаулер - о Поттере в Челси: В клубах АПЛ есть тенденция недооценивать собственных тренеров

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Экс-хавбек "Ливерпуля" Робби Фаулер дал комментарий о назначении Грэма Поттера на пост главного тренера "Челси".

"Конечно, Поттер должен был соглашаться на работу в "Челси". Он поступил правильно. Но я понимаю, почему люди говорят, что ему следует с осторожностью приступать к работе в клубе, который имеет очевидные проблемы со стабильностью в тренерском штабе, с руководством и в раздевалке. Но это футбол. Не переходить в "Челси", потому что через два года тебя могут уволить? Если бы вы так думали, то никогда не стали бы тренером.

Я искренне надеюсь, что у Поттера всё получится. Это важное назначение, потому что в АПЛ существует тенденция недооценивать уровень наших собственных тренеров. Надеюсь, ему дадут время. Он будет работать с одними из лучших футболистов мира, которые в настоящее время не чувствуют себя командой. Связи не налаживаются в одночасье, это подтвердят даже Гвардиола и Клопп", - сказал Фаулер.

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В статье: Робби Фаулер Челси (Лондон) Грэм Поттер
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Источник:
Mirror

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