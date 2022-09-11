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Поттер – фанам Брайтона: Надеюсь, вы поймете, что на этом этапе моей карьеры я чувствовал, что должен ухватиться за новую возможность

Англия
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Минутка сентиментальности от англичанина

Поттер – фанам Брайтона: Надеюсь, вы поймете, что на этом этапе моей карьеры я чувствовал, что должен ухватиться за новую возможность

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Новоиспеченный наставник "Челси" Грэм Поттер написал письмо-обращение к фанатам своей предыдущей команды "Брайтона":

“Надеюсь, вы поймете, что на этом этапе моей карьеры я чувствовал, что я должен схватиться за новую возможность.

Буду дорожить отношениями, которые я построил по всем аспектам клуба. Мои игроки сделали все возможное. Мой штат – тоже. В основе всего – фанаты "Брайтона". Команда чувствовала себя сильной в каждом домашнем матче. Когда мы играли на выезде – тысячи наших фанов приезжали поддержать нас. Знаю, через что вы прошли, чтобы увидеть свой клуб наконец-то на современном стадионе и успешным в АПЛ. Я чувствовал это всякий раз, когда стоял на бровке.

Моему преемнику, кем бы он ни был, я бы сказал: "Поздравляю". Ты будешь работать в отличном клубе с фантастической командой, которую будет поддерживать отличное руководство. Команда играет на высоком уровне и будет становиться лучше. Фанаты всегда будут с командой дома и на выезде”, – написал Поттер.

Напомним, что английский наставник работал в “Брайтоне” с мая 2019-го года. 7 сентября "Челси" официально пригласило его к себе, заплатив "чайкам" компенсацию в размере 16 миллионов фунтов (18,3 млн евро).

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В статье: Челси (Лондон) Брайтон энд Хоув Альбион Грэм Поттер
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Источник:
Sky Sports

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