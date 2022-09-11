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Брайтон нашел замену Поттеру в команде, которая обыграла Зарю в ЛК в прошлом сезоне
Снова у "чаек" связь с луганчанами
Getty Images/Global Images Ukraine
"Брайтон" может заменить Грэма Поттера главным тренером "Буде-Глимт" Кьетилем Кнутсеном. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.
Он является основной целью для "чаек" на этот пост. Английский клуб уже начал переговоры с норвежским клубом.
Напомним, что "Буде-Глимт" в прошлом сезоне Лиги конференций встречался с "Зарей" на групповом этапе. Норвежцы дома победили со счетом 3:1, а в Запорожье сыграли вничью 1:1.
Интересно еще то, что Поттер в одном из своих предыдущих клубов перед "Брайтоном" - "Эстерсундом" - тоже встречался с луганчанами в еврокубках. В сезоне 2017-2018 гг. шведы победили "Зарю" в двух матчах группы ЛЕ (2:0, 2:0).
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