Брайтон нашел замену Поттеру в команде, которая обыграла Зарю в ЛК в прошлом сезоне

"Брайтон" может заменить Грэма Поттера главным тренером "Буде-Глимт" Кьетилем Кнутсеном. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Он является основной целью для "чаек" на этот пост. Английский клуб уже начал переговоры с норвежским клубом.

Напомним, что "Буде-Глимт" в прошлом сезоне Лиги конференций встречался с "Зарей" на групповом этапе. Норвежцы дома победили со счетом 3:1, а в Запорожье сыграли вничью 1:1.

Интересно еще то, что Поттер в одном из своих предыдущих клубов перед "Брайтоном" - "Эстерсундом" - тоже встречался с луганчанами в еврокубках. В сезоне 2017-2018 гг. шведы победили "Зарю" в двух матчах группы ЛЕ (2:0, 2:0).