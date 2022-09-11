Челси стремится перехватить спортдира ПСЖ Луиша Кампуша

Лондонский "Челси" заинтересован в подписании контракта с действующим спортивным директором "ПСЖ" Луишем Кампушем. Владелец клуба Тодд Боэли планирует усилить менеджмент клуба и привлечь помощь для нового коуча Грэма Поттера.

Согласно информации издания The Times, американский миллиардер уже смог провести переговоры с Кампушем. Ранее The Athletic также докладывал о намерениях Боэли нанять нового спортдира к началу ЧМ-2022 в Катаре .

Как рассказывает издание The Times, владельца и менеджмент "Челси" все еще не устраивает нынешний состав клуба, даже несмотря на немалые расходы на трансферы летом. Зимой лондонцы снова будут готовы тратить огромные суммы на новичков.