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Челси стремится перехватить спортдира ПСЖ Луиша Кампуша

Англия
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Челси стремится перехватить спортдира ПСЖ Луиша Кампуша

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Лондонский "Челси" заинтересован в подписании контракта с действующим спортивным директором "ПСЖ" Луишем Кампушем. Владелец клуба Тодд Боэли планирует усилить менеджмент клуба и привлечь помощь для нового коуча Грэма Поттера.

Согласно информации издания The Times, американский миллиардер уже смог провести переговоры с Кампушем. Ранее The Athletic также докладывал о намерениях Боэли нанять нового спортдира к началу ЧМ-2022 в Катаре.

Как рассказывает издание The Times, владельца и менеджмент "Челси" все еще не устраивает нынешний состав клуба, даже несмотря на немалые расходы на трансферы летом. Зимой лондонцы снова будут готовы тратить огромные суммы на новичков.

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В статье: Челси (Лондон) Грэм Поттер Луиш Кампуш ПСЖ Тодд Боэли
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