Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Челси стремится перехватить спортдира ПСЖ Луиша Кампуша
Португалец работает в Париже только с июня
Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский "Челси" заинтересован в подписании контракта с действующим спортивным директором "ПСЖ" Луишем Кампушем. Владелец клуба Тодд Боэли планирует усилить менеджмент клуба и привлечь помощь для нового коуча Грэма Поттера.
Согласно информации издания The Times, американский миллиардер уже смог провести переговоры с Кампушем. Ранее The Athletic также докладывал о
Как рассказывает издание The Times, владельца и менеджмент "Челси" все еще не устраивает нынешний состав клуба, даже несмотря на немалые расходы на трансферы летом. Зимой лондонцы снова будут готовы тратить огромные суммы на новичков.
Популярное сейчас
- Динамо - Львов: смотреть онлайн, видеотрансляция
- Днепр-1 - Металлист 1925 3:0. С высоты уверенности и амбиций
- УАФ сменила тренеров двух юношеских сборных Украины
- Чем Томас Тухель не угодил новым владельцам Челси
- Чета Малиновских посетила Венецианский кинофестиваль - ФОТО
- Красотка дня. Влада Зинченко также примеряла форму Арсенала. ФОТО