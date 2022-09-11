Томас Тухель: Челси – это клуб, где я чувствовал себя как дома

Бывший главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель сделал заявление о своем недавнем увольнении из английского клуба. Ранее командой уже был представлен тренер на замену немцу – Грэм Поттер из "Брайтона".

"Это одно из самых трудных заявлений, которые мне когда-либо приходилось писать, и я надеялся, что мне не понадобится делать это в течение многих лет. Я опустошен тем, что мое время в "Челси" подошло к концу.

Это клуб, где я чувствовал себя как дома, как профессионально, так и лично. Большое спасибо всему персоналу, игрокам и болельщикам за то, что с самого начала радушно приняли меня.

Гордость и радость, которые я испытал, помогая команде выиграть Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, останутся со мной навсегда. Для меня большая честь быть частью истории этого клуба, и воспоминания о последних 19 месяцах всегда будут занимать особое место в моем сердце".