Томас Тухель: Челси – это клуб, где я чувствовал себя как дома

Бывший главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель сделал заявление о своем недавнем увольнении из английского клуба. Ранее командой уже был представлен тренер на замену немцу – Грэм Поттер из "Брайтона".

This is one of the most difficult statements I have ever had to write - and it is one which I hoped I would not need to do for many years. I am devastated that my time at Chelsea has come to an end. pic.twitter.com/0TTlUOjWDx