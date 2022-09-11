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Томас Тухель: Челси – это клуб, где я чувствовал себя как дома
Заявление коуча об уходе из Челси
Фото: Planet Football
Бывший главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель сделал заявление о своем недавнем увольнении из английского клуба. Ранее командой уже был представлен тренер на замену немцу – Грэм Поттер из "Брайтона".
"Это одно из самых трудных заявлений, которые мне когда-либо приходилось писать, и я надеялся, что мне не понадобится делать это в течение многих лет. Я опустошен тем, что мое время в "Челси" подошло к концу.
Это клуб, где я чувствовал себя как дома, как профессионально, так и лично. Большое спасибо всему персоналу, игрокам и болельщикам за то, что с самого начала радушно приняли меня.
Гордость и радость, которые я испытал, помогая команде выиграть Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, останутся со мной навсегда. Для меня большая честь быть частью истории этого клуба, и воспоминания о последних 19 месяцах всегда будут занимать особое место в моем сердце".
This is one of the most difficult statements I have ever had to write - and it is one which I hoped I would not need to do for many years. I am devastated that my time at Chelsea has come to an end. pic.twitter.com/0TTlUOjWDx— Thomas Tuchel (@TTuchelofficial) September 11, 2022
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